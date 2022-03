Impulsem k výstavbě bylo zajištění dostatku pitné vody pro rozvíjející se ostravskou aglomeraci, ale i energetické využití.

Dnes slouží Kružberk s kaskádě s větší Slezskou Hartou mimo jiné jako prvek protipovodňové ochrany. Je zdrojem pitné vody a proto jsou zde stanovena pásma hygienické ochrany a tudíž neslouží ke koupání ani jiné rekreaci. Díky tomu je zde klid a příroda skutečně krásná a minimálně narušená člověkem.

OBRAZEM: Takhle zapadá slunce v Dolní oblasti. Večery už jsou zase delší

V příspěvku jsou použity různě staré fotografie. Jedny byly pořízeny na jaře 2021 při putování z obce Kružberk po levém břehu řeky Moravice až do Jánských Koupelí, druhé jsou z letošního února a přibližují cestu ze Starých Těchanovic na Kružberk a přes Davidův mlýn zpět.

Chvíli se zastavím u kdysi slavných lázní Jánské Koupele. Dnes, když vidíte stav lázeňských budov, chce se člověku brečet. Pamatuji si, když jsem byl se studenty někdy v roce 2007 v nedalekých Mokřinkách na stmelovacím kurzu, že byla funkční ještě vřídla a většina budov byla aspoň zabezpečena proti vniknutí.

Dnes už je vše jinak, budovy a jejich vybavení zdevastováno vandaly a co nezničili oni, dokonávají přírodní živly. Přitom již v 19. století se jednalo o věhlasné lázně, které navštěvovali kromě tuzemských i hosté z dalekých exotických zemí.

GALERIE: Opuštěné domy, kde se totálně zastavil čas

Po 2. světové válce však s novými pořádky ztrácely lázně pomalu na významu, střídali se vlastníci, mezi něž až do roku 2020 patřil i tenista Tomáš Berdych.

Představy majitelů s využitím areálu však vždy narážely na památkovou ochranu. Dnes je aktuálně na seznamu kulturních památek zapsáno sedm zdejších objektů.

Jiskřička naděje, že nedojde k úplnému zániku se však pomalu rozsvěcuje. Zdá se totiž, že vize současného majitele, pana Karla Ležatky, mimo jiné i vlastníka skiareálu Kopřivná, se líbí i památkářům.

Vypracovaná architektonická studie představuje skutečně moderní areál se zachováním všech dobových prvků a respektující historii tohoto místa.

FOTO Z DRONU: Takto svítí frýdecko-místecká Hala Polárka v barvách Ukrajiny

Dle optimistických plánů by již v roce 2026 mělo dojít k obnovení balneoprovozu, vybudování říčních lázní, rekonstrukci parku, obnově provozu penziónů, zbudována má být stáčírna kyselky ze zdejších dvou minerálních pramenů. Takto cenná lokalita by si to jistě zasloužila.

Ovšem i na druhou stranu od Kružberku, kolem Starých Těchanovic, je co zhlédnout. V roce 2018 nově zbudovaná rozhledna Těchanovická vyhlídka ukáže návštěvníkům krásy nejen okolní kružberské krajiny.

Z výšky necelých deseti metrů nabízí horní plošina pěkné pohledy také na hřeben Jeseníků s Pradědem, opačně pak zase na vrcholky Beskyd s Lysou horou.

Tělo s příběhem: Jsem Barbora a rakovina mi vzala část hlavy, ale dala i naději

Zajímavostí je také bývalá sopka Velký Roudný, tyčící se v dáli nad obcí Roudno nedaleko Slezské Harty. Jde o nejzachovalejší stratovulkán na území celé Moravy.

Cesta od rozhledny na Kružberk vedoucí po naučné stezce je velmi příjemná. Pod přehradou jsou jinou zajímavostí zase skalní lezecké trasy vyhledávané horolezci z širokého okolí, jejichž umění často sledují desítky diváků posedávajících pod stěnami.

Občerstvit se dá ve stylové restauraci Velké sedlo kousek pod hrází. V samotné obci Kružberk bych upozornil na zajímavý kostel sv. Petra a Pavla, jeden z nejstarších ve Slezsku, vybudovaný již v polovině 14. století.

Cílem mnoha turistů mířících do těchto končin je ale bezesporu Davidův mlýn, krásný komplex na břehu řeky Moravice nabízející „trochu jinou dovolenou“.

Psí osudy: Seznamte se s Teem, který unikl tornádu a stal se fotomodelem

Denně čerstvé ryby ze sádek přímo na řece, úžasná gastronomie ve dvou restauracích, ubytování v apartmánech, wellness programy, lanové centrum nebo i tvůrčí dílny pro děti jsou jen zlomkem z nabídky zdejšího areálu.

Proto, pokud máte rádi přírodu, turistiku, jste aktivní rodina a rádi se necháte i hýčkat dobrým jídlem a příjemným wellness, budete tady správně.

Celé okolí Kružberku má co nabídnout všem věkovým i výkonnostním kategoriím.

Karel Machyl

RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. Vzpomínejte s námi