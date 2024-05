O tom, jak úspěšný bych premiérový ročník multikulturního Fest1valu v Dolní oblasti Vítkovic, nám napsala paní Světlana Pospíšilová. Děkujeme.

První ročník Fest1valu v Ostravě se povedl a již nyní se připravuje druhý ročník. | Foto: Světlana Pospíšilová

Letošní první ročník multižánrového fest1valu, který se konal od 30. dubna do 5. května 2024 v Dolních Vítkovicích, byl mimořádně úspěšný. Festival, který zahrnoval film, architekturu, design a módu, navštívily tisíce lidí a ohlasy z řad odborné i laické veřejnosti jsou velmi pozitivní. Fest1val se tak okamžitě zařadil mezi významné kulturní události ve střední Evropě.

„Jsem nadšená z úspěchu prvního ročníku fest1valu. Vysoká návštěvnost a příznivé ohlasy od veřejnosti i ze strany médií nás velmi těší. Díky podpoře ministerstva kultury, ministerstva průmyslu a obchodu, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy jsme mohli nabídnout pestrý program a představit světová jména z oblasti architektury, designu, filmu a módy. Už teď se těšíme na příští ročník,“ řekla ředitelka fest1valu Nikola Tošenovská.

První ročník přilákal řadu významných osobností z evropské kulturní a umělecké scény, jakými jsou například Arik Levy, Daniel Libeskind, Rony Plesl, Jan Černý, Boris Kráľ, NANICHE by Natálie Dufková a Vladimira Klumpar-Pavlik, Dominika Petrtýlová, Štefan Sekáč, Juraj Straka, Tereza Vu, Farah Kimia. Potkat jste se zde mohli například s Davidem Laňkou, Vandou Chaloupkovou, Adamem Ernestem, Kamilou Janovičovou, Peterem Bebjakem, Rasťem Šestákem, Honzou Dědkem, Petrem Kolečkem, Anetou Vignerovou, Katarínou Morháčovou, Nikol Moravcovou, Marcellem a mnohými dalšími.

V průběhu týdne měli návštěvníci možnost navštívit expozice designu, přednášky architektury, filmové premiéry a předpremiéry a zúčastnit se různorodých přednášek, workshopů a prezentací.

Pořadatelem fest1valu byla agentura Leemon a ostravský festival získal podporu ministerstva kultury, ministerstva průmyslu a obchodu a Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy. Propojil celkem tři oborové sekce: IFFO (International Film Festival Ostrava) – filmový festival, který nabídl předpremiéry a premiéry české a slovenské kinematografie –, UNOS – multidisciplinární prezentaci v oblasti textilu, skla, keramiky, grafiky, objektů, fotografie – a PULSE – dlouhodobý projekt zaměřený na propojení kreativního regionu střední Evropy v oblasti architektury, urbanismu, interiérového designu a produktového designu.

„Minulý týden jsem byl součástí zahájení nového multižánrového fest1valu v Dolních Vítkovicích. Mám velkou radost, že se tato akce konala právě v Moravskoslezském kraji a Ostrava hostila světová jména architektury, designu, filmu a módy. V průběhu celého týdne měli návštěvníci možnost setkat se s osobnostmi, jakými jsou Arik Levy, Daniel Libeskind, Rony Plesl, Petr Bebjak, Boris Kráľ, a mnoha dalšími. Doufám, že z fest1valu vytvoříme místo, které se kulturně zapíše na mapu střední Evropy a kde se budeme pravidelně setkávat,“ sdělil náměstek hejtmana za kulturu Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

A na co se těšit v příštím roce, prozradila ředitelka fest1valu Nikola Tošenovská:

„Prosím zapište si do kalendářů především termín dalšího ročníku, a to 14.–18. května 2025. Naší ambicí pro další ročníky je rozšíření outdoorových expozic a celkově venkovního programu, který tak nabídne vyšší kapacity fest1valu. Jsme rádi, že můžeme i v dalším roce počítat s účastí velkých světových jmen z řad designérů, filmových tvůrců, módních návrhářů a osobností z kulturního světa. Chceme přivést ještě více zahraničních hvězd. V letošním ročníku se nám velmi přirozeně podařilo propojit veřejnost se známými osobnostmi na našich akcích, kde se lidé proplétali mezi sebou v davu, na baru, v kině i jen tak v uličkách Dolních Vítkovicích. Atmosféra byla neskutečně energická, pozitivní a fashion vibe z celé akce a modelek z nejprestižnější modelingové agentury Elite Model Management oblečených do modelů nejlepších českých módních návrhářů se přenesl také na návštěvníky, kteří se inspirovali a vynesli nejkreativnější modely svého šatníku na všechny akce fest1valu. Příští rok chceme v Dolních Vítkovicích nejen designem rozzářit i další nová místa a přilákat návštěvníky na rozmanitý program každý den, který bude plný inspirace, kulturních zážitků, filmových setkání, módy a talentů za doprovodu dobrého jídla a drinků s podkresem hudby. Určitě přivezeme filmové premiéry a premiérové kolekce a prémiový design. Chceme celosvětovou inspiraci a networking přivážet na neutrální místo, jako je právě Ostrava. Hvězdy červeného koberce na dalším ročníku? I zde máme světové ambice…“

Světlana Pospíšilová