Když přišla nabídka ÚMOb Poruba vytvořit propagační video k prezentaci školy před termínem přijímacích zkoušek, vedení gymnázia neváhalo a využilo k filmu živé kočky, která se již léta zdržuje na školním dvorku a je mezi žáky patřičně populární.

Snímek se stal základem kampaně, jež zahrnuje samostatný kočičí blog CATalog s rubrikami Weekřik, Granule o páté, Kočičí galerie a Do pelechu. Kočka bude pravidelně komentovat dění ve škole i na jejím dvorku, nabízet svůj pohled na věci, které lidem mnohdy unikají. Její blog je založen na humorné nadsázce a pohrává si především s jazykovými hříčkami (jak se na jazykové gymnázium patří).

KOČIČÍ FILM:

Zdroj: Youtube

Kočka se jmenuje Pavlína (ve jméně tak rezonuje i patron školy) a jako divoký tvor si ve svých komentářích občas nebere servítky. Když fotí, tak zásadně sebe a když okolí, tak vždy z kočičí perspektivy. Ta je uplatněna také v různých tipech a doporučeních směřovaných žákům – za skvělou hru považuje T. Williamse Kočku na rozpálené plechové střeše, film E. Kusturici Bílá kočka, černý kocour nebo grafiku V. Hollara Kočka, která nemlsá.

Spuštění CATblogu vyvolalo velký ohlas u žáků školy, rodičů i uchazečů o studium. O specifickou propagační akci projevily zájem také některé profesních učitelské skupiny na sociálních sítích a absolventi školy. Příjemné je, že výrazně převažují pozitivní reakce a škola tak ve svém záměru bude intenzivně pokračovat.

Úvodní text rubriky Weekřik a kočičí manifest:



Tak jsem pochopila, že už teď kočky nejsou vůbec in. Procházím se takhle po chodbách ve škole a všude slyším jenom PES, PES, PES… Nechápu, proč jsou teď všichni najednou dog people. Co jsme jako my kočky vymňoukly? Tak jsem si řekla, že to tak nenechám a pořádně do toho seknu drápem. Lstivě jsem proklouzla na školní web a budu na něm psát svůj clog. To je catblog, mám totiž jazykový talent. A to prý na téhle škole něco znamená.



Tak, a teď můj manifest: jmenuju se Pavlína a o téhle škole vím všechno. A všechno vám taky napíšu. Celou pravdu, nebo spíše pravdy. Protože můj parťák Pavel Tigrid vždycky říkal, že jednu pravdu znají jenom DOGmatici. A dog už fakt ne…

CATblog: https://www.jazgym.cz/cz/aktualne/catalog.html





Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy