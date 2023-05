Garage club v Ostravě-Martinově v pátek přivítá živoucí jazzovou legendu. Koncert trumpetisty, skladatele, kapelníka a amatérského malíře Laca Décziho se uskuteční už tento pátek, 12. května od 20 hodin v klubu RnR Garage v Ostravě-Martinově.

Laco Déczi. | Foto: Deník / Karel Pech

Laco Déczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolákovo na Slovensku (kousek od Bratislavy). V šedesátých letech byl členem kapely S+HQ Karla Velebného. V sedmdesátých letech nahrál svoje sólové album Sentimental Trumpet se smyčcovými nástroji.

VIDEO: Farna, Kryštof, Klus... Ostravský Majáles v neděli nabídl plejádu hvězd

Jako solista byl členem orchestru při nahrávání desky Jazz Goes To Beat Václava Zahradníka. Na konci roku 1967 založil vlastní soubor Jazz Celula a od začátku sedmdesátých let byl členem JOCR – Jazzového orchestru Československého rozhlasu.

Laco vystupoval ve Spojených státech s řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl, Sonny Costanzo a dalšími. V USA také od roku 1986 žije.

Nenechte si ujít příležitost užít si strhující atmosféru koncertu vynikajícího trumpetisty, který prýští energií, osobností a smyslem pro humor a řadí se mezi největší postavy českého a slovenského jazzu. Vstupenky v ceně 590 Kč na sezení u stolu lze zakoupit on-line na webu klubu Garage nebo v recepci Retro hotelu Garage v Martinově. V prodeji jsou do pátku do 18 hodin.

TIP NA VÝLET: Zámek v Šilheřovicích a rozsáhlý anglický park stojí za návštěvu

Klub nabízí i variantu vstupenky včetně ubytování se snídaní v otevřeném Retro hotelu Garage, který je součástí areálu. Vstupenka na sezení u stolu s ubytováním pro jednoho je za 1790 korun, pro dva za 3090 korun.