V pondělí 21. 8. se na počest 1. ročníku divadelního festivalu Divadelní hvězdy nad Ostravou uskuteční kulturně-zábavné odpoledne s přesahem do večerních hodin s názvem Landecké slavnosti. Tento den se mohou návštěvníci těšit nejen na divadelní představení Caveman a vystoupení Martina Chodúry, ale také na skvělý doprovodný program.

Zpěvák Martin Chodúr při fotografování pro Deník. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Harmonogram:

17:30 - 18:15

Prohlídka a přednáška na téma „Po stopách historie Landeku“ se zkušeným průvodcem z Landek parku (začátek prohlídky na náměstí v areálu Landek parku, konec prohlídky u repliky Petřkovické Venuše pod schody směřující k vile). Vstup na přednášku je zdarma a každý, kdo se zúčastní dostane na konci malý dárek na památku.

Následuje program v areálu Vily na Landeku a přilehlém amfiteátru. Vstup na tuto část programu je umožněn pouze návštěvníkům se zakoupenými vstupenkami na představení Caveman. Vstupenky lze zakoupit na tomto odkaze nebo přímo na místě, a to za cenu 449 Kč.

18:00

Otevření areálu u Vily na Landeku.

18:30 - 19:15

Komentovaná prohlídka prostor Vily na Landeku s jejím majitelem. Vila se nachází se na samotném Landeckém vrchu, který se tyčí nad soutokem řek Odry a Ostravice. Je obklopena krásnou přírodou spadající pod Národní přírodní památku Landek.

Okolo vily se rozprostírá rozlehlý park o rozloze 14 ha, který je přístupný široké veřejnosti. Součástí parku je divadelní amfiteátr, odkud je krásný výhled na celou Ostravu a vzdálené Beskydy s dominantní Lysou horou.

Ostravský Landecký vrch byl obýván již od dob lovců mamutů, před více jak 30 000 lety. Nedaleko vily se v roce 1953 nelezla světoznámá soška Petřkovické Venuše. Ta na rozdíl od jiných pravěkých venuší znázorňuje mladou a štíhlou ženu. Kromě ní byla při stavbě vily nalezena také řada mamutích stoliček, keramických střepů a pazourků.

Po roce 1948 se stal z vily nejnavštěvovanější závodní klub Revolučního odborového hnutí. Objekt spolu s amfiteátrem na zahradě, zákoutím s vodotryskem, divadelním sálem a restaurací patřil k nejlépe vybaveným kulturním zařízením v kraji.

19:15-19:50

Vystoupení Martina Chodúra a hudebního uskupení z projektu Velikáni Jazzu, kteří společně poodhalí pestrou evoluci jazzové hudby. Zazní skladby od klasického po moderní pojetí, které budou doplněné výkladem o životě jejich autorů a základních principů jazzové tvorby.

Martin Chodúr má více než desetileté zkušenosti se zpěvem jazzových písní, zpíval za doprovodu české i slovenské špičky, za doprovodu BigBandu či malých uskupení, v tradičním swingovém pojetí nebo v pojetí různých moderních směrů. Spojení jazzové hudby a jeho jedinečného hlasu je vyhledávané posluchači všech věkových kategorií.

20:00 - 21:30

Divadelní představení Caveman v prostorech Amfiteátru u Vily na Landeku. One man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Českého nastudování se režijně ujal oblíbený Patrik Hartl.

"Obhajoba jeskynního muže" byla poprvé uvedena na Broadwayi v divadle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 399. uvedení 17. července 1996 se dočkala zápisu do divadelních kronik, když překonala hry "Search For Intelligent Life in the Universe" (Hledání inteligentního života ve vesmíru) Lily Tomlinové a "The World According to Me" (Svět podle mě) Jackie Masonové. Tehdy se "Obhajoba jeskynního muže" stala nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye. Na paměť této události vyhlásil starosta New York City Rudolph Gulliani 18. červenec 1996 v New York City "Dnem jeskynního muže" a přejmenoval 44. Západní ulici na ulici "Jeskynního muže" (Caveman Way). Představení mělo více než 700 repríz a potom se vydalo na turné po USA.

21:30-22:00

Vystoupení Jakuba Kupčíka na fascinující a mystický hudební nástroj handpan. Jakub je nejen učitelem hry na bicí nástroje v ZUŠ Eduarda Marhuly a Janáčkově Konzervatoři v Ostravě, ale také profesionálním hudebníkem a hráčem na klasické bicí nástroje ale hlavně specialistou na bicí nástroje latinské Ameriky - perkuse.

23:00

Uzavření areálu Vily na Landeku.

Dominik Světlík