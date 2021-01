„Letos ve firmě v důsledku epidemie poklesly tržby v návaznosti na omezenou poptávku zhruba oproti plánu o 25 procent. Ve srovnání s loňským rokem byly nižší o 4 procenta. I přesto se díky úsporám v cenách vstupních materiálů, opravách a investicích a zejména díky vysokému nasazení všech zaměstnanců podařilo zvýšit EBITDA oproti výsledkům loňského roku. Všem spolupracovníkům patří můj velký dík zato, jak se nám společně podařilo zvládnout letošní, mimořádně náročný rok,“ řekl člen představenstva a výkonný ředitel společnosti Martin Václavek.

Největší pokles poptávky po lanech vyráběných pod značkou Tendon kvůli pandemii zaznamenal sportovní trh, protože ve většině zemí došlo k úplnému omezení sportovních aktivit. „Uzavřeny byly některé frekventované lezecké oblasti, úplně se zastavil provoz v lanových parcích a na umělých lezeckých stěnách. Okamžitě jsme to pocítili výrazným snížením poptávky po horolezeckých lanech,“ popsal obchodí manažer Lanexu Jiří Gazda. Na trhu výškových prací nebyl pokles až tak markantní. Práce ve výškách probíhaly sice v menší míře a omezeně, ale kontinuálně. „Zde se ale pro změnu promítlo, a to významně, šetření nákladů ve firmách podnikajících v tomto segmentu. Obnova materiálu pro pracovníky se neodehrávala zdaleka v takové míře jako v minulých letech. Rovněž množství výběrových řízení pro speciální a záchranné složky pokleslo ve srovnáním s minulými lety,“ doplnil Jiří Gazda.

Zmiňované vlivy víceméně kopírovaly trhy přesně v tom pořadí, jak se šířila pandemie. První komplikace a rušení velkých objednávek přišlo již na začátku roku z Číny, Koreje a Japonska. Postupně se tento trend promítnul do Evropy a následně do USA, Mexika a Jižní Ameriky. Ve třetím čtvrtletí letošního roku se trhy začaly opět oživovat. Lanexu se v té době podařilo získat nové větší objednávky z Číny, Evropy, Austrálie, USA a Indonésie. Například z USA se jednalo o obchody v celkové hodnotě zhruba 11 milionů korun. Do Indonésie se dodávala lana pro speciální složky za 8 milionů korun.

Obchodní manažer Jiří Gazda pracuje v Lanexu už pětadvacet let. Začínal v oddělení nákupu, v roce 2000 přešel do obchodního oddělení. Má proto jedinečnou možnost srovnávat obchodní metody z dřívější doby se současností i s jejich aktuální zásadní proměnou v době epidemie, kdy obchodníci necestují, nesetkávají se s klienty osobně. „Od roku 2000 došlo opravdu k velkým změnám. Nikoli až tak v samotné podstatě práce obchodníka, ale v metodách. Neuvěřitelně se zrychlila hlavně komunikace se zákazníky. Před dvaceti lety jsme v mnoha případech ještě využívali pouze běžnou poštovní korespondenci, čekali jsme na originály objednávek či obchodních smluv několik dnů, někdy i týdnů. Ve vyspělejších zemích zákazníci řešili požadavky faxovou zprávou. To se dnes zdá skoro neuvěřitelné. Dnes je rychlost komunikace pro naše zákazníky prioritní a řešení svých požadavků vyžadují rovnou online, nebo nejlépe v řádu několika minut. Celý svět stojí na informacích, a tomu jsme se museli přizpůsobit,“ vylíčil Jiří Gazda.

Hlavními zákazníky Lanexu jsou zejména distributoři lan Tendon. Ti vyžadují pružné a rychlé dodávky lan, protože nenakupují na sklad, jak tomu bylo dříve. V současnosti objednává většina zejména evropských zákazníků častěji, ale v menším množství. Zodpovědnost a povinnost rychle reagovat se tak přesunula přímo na výrobce, což stále více nutí zvyšovat hodnotu reakčního skladu přímo v Lanexu. Ovládání cizích jazyků bylo nezbytností i v minulosti, aktuálně k tomu přistoupilo také zvládání nových komunikačních technologií, jejichž potřebnost se s omezením osobního setkávání ještě zvýšila. A zatímco ještě loni obchodníci velkou část roku strávili na cestách, letos v podstatě neopouštěli kanceláře a vše museli zvládat on-line. Firma Lanex vznikla v závěru roku 1990 vyčleněním závodu 07 Bolatice z tehdejšího státního podniku Juta Dvůr Králové nad Labem. Samostatnou společností se stala 1. listopadu 1990 rozhodnutím č. 358/1990 ministra průmyslu České republiky. Ovšem historie výroby lan v Bolaticích se datuje již od roku 1949, kdy byla do provizorních prostor bolatického zbytkového statku přemístěna z Chuchelné Slezská provazárna.

Na začátku devadesátých let bylo osamostatnění pouze výrobního závodu Juty odvážným krokem. Společnost musela vybudovat vlastní strukturu obchodu, nákupu, organizace a řízení. Po vyčlenění majetku mezi Jutou a Lanexem došlo k transformaci státního podniku do akciové společnosti a v roce 1992 byl zahájen proces privatizace. Firma tehdy zaměstnávala 390 pracovníků. Export své produkce zajišťovala prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Centrotex Praha, který měl z minulosti monopol na prodej výrobků do zahraničí. Kvůli pokračujícího rozpadu velkoobchodu, krizi průmyslu a zemědělství i insolvenci většiny odběratelů se značně utlumil domácí obchod. Lanex si musel začít budovat nové obchodní vztahy, proniknout na evropské trhy, zavést do firmy nové technologie a konkurenceschopné, kvalitní výrobky žádané na trhu.

Jednou z prvních investic byla výstavba nového objektu pro administrativu, obchod a vedení firmy, která byla původně vedením Juty zahájena jako nová závodní kuchyně a jídelna. Částečně byl tento objekt, vzhledem ke své tehdejší velikosti, využit také pro ruční práce provazárny. Období devadesátých let bylo plné změn. Na začátku se ve firmě ještě topilo hnědým uhlím, které náklaďáky svezly z nádraží ČD do uhelny, dnes je v tomto prostoru sklad materiálů. Referentské vozidlo tvořil jeden automobil Volha combi s řidičem. Pokud chtěl někdo telefonovat z firmy, bylo to možné jedině přes telefonní ústřednu se spojovatelkou. Na pracovních stolech byly místo dnešních počítačů hlavně dostatečné hromady kopírovacích papírů či průklepáků. Zaměstnanci tehdy projevili obrovské nadšení a rozhodli se tento stav změnit a vybudovat z Lanexu prosperující, moderní firmu s perspektivním výrobním programem a orientací na export. K tomu sloužily mnohé investiční projekty.

V roce 1993 byla vybudována čistička odpadních vod v Bolaticích a rozšířily se výrobní kapacity o provozovnu konfekce velkoobjemových vaků v Kravařích. V roce 1995 byla spuštěna výroba vaků ve Vítkově. V tomtéž roce Lanex investoval do výstavby dvoupodlažní výrobní haly, v níž je instalována extruzní linka na výrobu polysteelu, dále vybudoval moderních sklady a informační systém a dokončil druhou etapu plynofikace firmy. O dva roky později pořídila firma druhou extruzní linku Austrofil na výrobu polypropylenových (PP) technických vláken. Třetí extruzní linku na výrobu PP vláken zakoupila společnost v roce 1999. Zároveň rozběhla spolupráci se zahraničními konzultanty pro vývoj a prodej sortimentu papírenských zaváděcích lan, dynamických a statických lan. Implementovala nejmodernější technologie a know-how pro tyto špičkové sortimenty.

V roce 2000 založil Lanex v Polsku první zahraniční dceřinou společnost Lanex Polska. V roce 2001 směřovaly hlavní investice především do perspektivního sortimentu horolezeckých a statických lan. Novou produktovou značku Tendom pro dynamická a statická lana uvedl na trh v roce 2005. Výrobní kapacitu pletacích strojů v té době významně zvýšila nová výrobní hala pletárny šnůr a lan. Ke zpracování odpadu syntetických materiálů se pořídila regranulační linka. V roce 2008 se implementoval nový informační systému SAP a pořídila se extruzní linka Sima mimo jiné k výrobě polotovarů pro umělé trávníky. Významně se také změnila akcionářská struktura. Většina akcionářů, kteří privatizovali společnost v devadesátých letech, se rozhodla prodat své podíly fondu privátního kapitálu ARX. V polovině roku nastoupila celosvětová finanční krize, která následně způsobila prudký propad poptávky a zakázek v celosvětovém měřítku v naprosté většině sortimentů. Tržby Lanexu tehdy klesly až o 40 procent. Přestože o dva roky později zůstával celosvětový trh nadále velmi turbulentní, Lanexu se postupně dařilo zvyšovat obrat u naprosté většiny sortimentu. V závěru roku 2010 firma založila dceřinou společnost v ruském Orlu s názvem Lanex – Kanat určenou k podpoře svých obchodních aktivit na tomto trhu. Část podniku zabývající se výrobou flexibilních obalů se vyčlenila v roce 2011 a o rok později se prodávala společnosti Conrop.

V roce 2012 Lanex masivně investoval do obnovy strojního zařízení pro výrobu PP vlákna, v roce 2013 pak do posílení skacích a pletacích kapacit a dalšího odhlučnění. V roce 2014 Lanex koupil její současný majitel Rudolf Bochenek, který ji později zařadil do své skupiny výrobních firem BR Group, jejíž součástí jsou také sortimentem spřízněné společnosti Conrop z Bolatic vyrábějící průmyslové vaky a Singing Rock z Poniklé zabývající se produkcí bezpečnostních pomůcek pro práci ve výškách a horolezectví. V uplynulých šesti letech Lanex dále zvýšil kapacitu extruderů pro výrobu PP vláken, pořídil spiroidní stroj, získal certifikace ultralehkého dynamického lana řady Lowe, vyvinul a certifikoval dynamické lano Master 8,6 ošetřené novou technologií TeFIX, posílil strojní vybavení k produkci dvanáctipramenných lan a rozšířil výrobu o vysokopevnostní lana HMPE. Od roku 2014 současnosti firma investovala do svého vybavení více jak 233 miliónů korun.

Celkem 75 procent své produkce vyváží do více než 90 zemí světa, zaměstnává přes 400 lidí a její konsolidované tržby dosáhly v roce 2019 výše 898 milionů korun. Společnost Lanex je součástí skupiny BR Group s výhradně českým kapitálem, která podniká na mezinárodním trhu v průmyslovém textilu, strojírenství, plastikářství a dodávkách dílů pro automotive. Patří do ní deset firem, dále to jsou Conrop, Singing Rock, Stradom, Spojmont, Komas, Lucco, E-Technik, PF Plasty a IPG Plasty. Skupina zaměstnává přes 2000 lidí nejen v České republice, ale také v pobočkách svých firem v Polsku, Rusku a na Slovensku.

