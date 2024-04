FOTOGALERIE: Let it Roll On Tour v Ostravě s hvězdnými jmény drum and bass scény

Bohatou fotogalerii k akci Let It Roll On Tour, která se před několika dny uskutečnila v Ostravě, nám zaslal čtenář Jiří Baran. Děkujeme.

Let it Roll on tour v Ostravě s hvězdnými jmény drum and bass scény. | Foto: Jiří Baran

Oslava 10. výročí Let It Roll On Tour v Ostravě byla opravdu velká a pompézní. Za mixážním pultem se na hlavní scéně vystřídali velikáni drum and bass scény, jako jsou Wilkinson, Andromedik či Changing Faces. Jiří Baran