FOTO: Malebné Hukvaldy jsou magnetem nejen pro tuzemské turisty

Hukvaldy jsou všeobecně známé coby rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. To ovšem není zdaleka vše, co tato půvabná obec může turistům nabídnout. O své čerstvé dojmy z výletu do Hukvald se s námi podělila paní Eva Raidová. Děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Malebné Hukvaldy nabízejí turistům spoustu atraktivit. | Foto: Eva Raidová

Cestou na Hukvaldy jsme jeli kolem rozhledny Okrouhlá, která ale byla ve všední den zavřená. Samotná obec Hukvaldy se nachází v předhůří Moravskoslezských Beskyd. Narodil se zde hudební skladatel Leoš Janáček, v jehož rodném domě se nachází infocentrum. V současné době zde probíhají hned tři výstavy. Leoš Janáček - portrétní fotografie, kde zaujme například ta nejstarší datovaná do roku 1874, kdy měl Janáček pouhých 20 let. OBRAZEM: Působivé záběry. Ranní inverze přikryla části Beskyd i Frenštátu Další výstava jsou Doodle kresby Olivera Sládka, jedná se o tzv. bezmyšlenkové čmárání po papíře. A určitě zaujmou i olejomalby autora Ladislava Nedělky - na jednom obrazu je nápis „koláče". Což mi připomíná, že musím doporučit zdejší pekárnu s prodejnou, kde nakoupíte výborné koláčky a také lopaťáky, jak se zde nazývají frgály. A pokud se chcete cítit jako v „Ráji na Zemi", zajděte na výbornou kávu či něco jiného do místní stejnojmenné kavárny. Je zde příjemné prostředí vevnitř i venku. Hukvaldy jsou rovněž známé dančí oborou. Ve zdejším amfiteátru se koná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a najdete tu také hrad, jenž je třetí největší hradní zříceninou v naší republice. Šišigami z Ostravy „na bedně" v soutěži Studentská firma roku A sochu lišky Bystroušky zná asi každý, i když možná ne všichni znají její novodobou historii. Nová liška Bystrouška bude opět bronzová. Nahradí tu ukradenou ze dne 18. října 2015. Její tvůrce Adam Krhánek pochází z Jeseníku, ale v Brně plně rozvinul svou profesi sochaře, kyber sochaře, grafika a uměleckého kováře. Hlavně však rozumí 3D technologiím, díky nimž nyní vymodeloval novou lišku Bystroušku pro Hukvaldy, jejíž originál někdo ukradl. Bronzová socha lišky Bystroušky stála na jednom z bludných kamenů hukvaldské obory víc než půl století a její zloděje se nepodařilo vypátrat. Na oblíbené místo turistů se však vrátí.