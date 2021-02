Rychlou pozvánku na video k novému albu ostravské kapely Places, které má premiéru dnes večer, sepsal její bubeník Marcyn.

Kapela Places | Foto: Archiv

Ahoj! Jménem celé kapely bych vás všechny rád pozval na dnešní premiéru našeho živáku-bijáku u vás doma nebo kdekoli / zároveň i alba, které se jmenuje I Can't Let My Hands Fight Against Your Waterfall, na našem YouTube kanálu. Link bude dostupný i na fb (facebook.com/placesmusic), tak samo i na fb eventu, který tam nemůžete minout. Startujeme ve 20:21!