Něco málo ze života ostravské Pionýrské skupiny Ještěr nám přiblížil Aleš Ovesný. Děkujeme a přejeme rovněž vše dobré!

Ostravští pionýři jdou s dobou. | Foto: se souhlasem Aleše Ovesného

Byl to zvláštní rok. V lednu jsme neplesali na plesu pro dospělé, v únoru jsme nechystali masky na dětském karnevalu. Až v květnu jsme poprvé vyrazili do práce. To se naši členové sešli na jarních brigádách na turistické základně Šance v Beskydech, aby ji po zimě dali do pucu a zase trochu vylepšili. V červnu jsme konečně mohli uskutečnit akce pro děti a několikrát jsme se s nimi sešli a užili si mnoho zábavy.