Možná, že i vy se už nemůžete dočkat sluníčkového jara a těšíte se stejně jako já na vůni rozkvetlých květin. Čekají nás Velikonoce a nezapomenutelná atmosféra plná tradic a pohody. Aby nám to všem rychleji utíkalo, připravila jsem pro vás několik velmi jednoduchých a rychlých receptů pro velikonoční i jarní dny.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK

Tak a je to tady. Uteklo to jako hrom a máme tu Velikonoce. Aby se každý z nás mohl těšit tomuto nádhernému období, připravila jsem pro Vás snadný recept na beránka. A udělejte si rovnou dva! Jeho nádherná vůně, úžasná chuť zaručí, že do Velikonoc rozhodně jeden nevydrží! A co se zbytkem volného času? Věnujte se například svým oblíbeným aktivitám,

jako jsou rodinné společenské hry, četba nebo jen seďte u otevřeného okna či na vlastní zahrádce a užívejte si krásného dne plného sluníčka a přírodních krás.

Budete potřebovat:

celozrnná mouka hladká 2 hrnky

med dle chuti

kypřicí prášek 1 ks

řepkový olej 0,5 hrnku

mléko 3/4 hrnku

vejce 2 ks

Postup přípravy:

Všechny ingredience smícháme a vylijeme do formy beránka. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 150°C cca 40 minut. Pokud možno, tak beránka necukrujte, ale posypte mletými ořechy. Položte ho na dekorativní tác, talíř a obložte domácím müsli. Dobrou chuť a krásné Velikonoce.

MAZANEC

Milujete mazanec? Chcete si opravdu pochutnat a k tomu ještě zdravě? Zkuste tento recept. Je opravdu jednoduchý, zvládne ho naprosto každý. Víte přesně, jaké ingredience používáte, ušetříte čas, peníze a podpoříte zdraví všech. Vynikající recept, bez kterého se Velikonoce prostě neobejdou.

Budete potřebovat:

3 hrnky celozrnné mouky hladké

1 kostka měkkého tvarohu

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

1/2 kostky tuku na pečení

1 vejce na pomazání, 1 vejce do těsta

citrónová šťáva z 1 citronu

rum dle libosti

mandle

3 polévkové lžíce medu

Postup přípravy:

Všechny ingredience kromě mandlí smíchejte a vytvořte těsto. Vytvarujte mazanec, potřete bílkem, posypte mandlemi a pečte v předem vyhřáté troubě na cca 150°C po dobu 50 minut.

Mazanec, o kterém se vám bude snít.Zdroj: Pavlína Podloučková

VELIKONOČNÍ KYTIČKY

Pečete na Velikonoce pořád to stejné a chtěli byste to tentokrát zpestřit něčím novým, zajímavým, ne moc pracným a chuťově výborným? Pak doporučuji recept, který vás určitě nadchne a v průběhu roku ho budete dělat ještě několikrát. Oblíbí si ho celá rodina.

Budete potřebovat:

1 prášek do pečiva

500 g celozrnné mouky hladké

250 ml mléka

2 vejce (1 bílek nechte bokem na potření)

150 g medu

80 g tuku na pečení

mandle

mleté ořechy

Postup přípravy:

Všechny ingredience kromě 1 bílku, mandlí a mletých ořechů smíchejte. Vytvořte hladké těsto a dejte odležet na cca 30 minut do lednice. Následně vytvarujte z těsta válečky. Délka závisí na vás. Do každého válečku udělejte pár zářezů nožem a nakonec váleček srolujte. Vznikne kytička. Tu můžete ručně dle svých představ doupravit. Dejte na plech, potřete bílkem a posypte mletými ořechy. Pečte v předem vyhřáté troubě při 160°C asi 17 minut.

Originální velikonoční kytičky.Zdroj: Pavlína Podloučková

ZAJÍČCI, KUŘÁTKA ČI MOTÝLCI - VELIKONOČNÍ PEČIVO ZDRAVĚ

Máte rádi změnu? Pak doporučuji nejen na Velikonoce tento opravdu výtečný recept. Upečené kousky – zajíčci, kuřátka, ovečky, motýlci, kytičky, kohoutci a další motivy provoní celý dům a chuťově jsou prostě úžasné. Super rychlý, chutný recept, který využijete i v průběhu roku.

Budete potřebovat:

2 a 1/2 hrnku celozrnné mouky hladké

2 vejce

1 kypřicí prášek

1/4 kostky tuku na pečení

1 hrnek mléka

3 lžíce třtinového cukru

skořicový cukr

Postup:

Všechny ingredience kromě skořicového cukru a malého množství mléka smíchejte. Vytvořte těsto, které vyválejte. Vykrajujte oblíbené tvary. Ty potřete trochou mléka a posypte skořicovým cukrem. Dejte péct do předem vyhřáté trouby na 180°C na cca 8 minut. Dobrou chuť.

Velikonoční pochoutka.Zdroj: Pavlína Podloučková

VESELÉ KOLÁČKY

Budete potřebovat:

celozrnná hladká mouka (špaldová…)

ovesné vločky

kefír

vejce

med

kypřicí prášek

tvaroh

barevňáčci od firmy GW (sušená brusinka, mrkev, řepa, borůvka – my použili brusinku, borůvku)

mák mletý

mandle

Postup:

Smíchejte mouku, ovesné vločky, kefír, vejce, med, kypřicí prášek. Vypracujte těsto. Pokud je řídké, přidejte mouku. Těsto rozdělte na několik částí. Vytvořte z nich kuličky či „bochánky“, které rozplácněte na tvar koláčku. Na plech dejte pečicí papír a koláčky na něj naskládejte. Uprostřed koláčků udělejte důlek, zakryjte čistou utěrkou a nechte cca 10 minut v klidu. Nyní si připravte náplň – tvaroh, med a barevňáčky smíchejte dohromady (já použila 2 mističky – do jedné nasypala borůvku a do druhé brusinky, následně přidala med a tvaroh).

Mák a med smíchejte zvlášť v mističce. Vezměte si lžičku a naplňte důlky koláčků náplní dle libosti. Můžete dozdobit mandlemi. Pečeme v předem vyhřáté troubě na cca 180°C po dobu zhruba 15 minut.

Poznámka: Množství jednotlivých ingrediencí neuvádím záměrně, vždy záleží na věku, pohlaví, zdravotním stavu, fyzické, psychické zátěži a na dalších faktorech. Zdroj receptu, inspiraci jsem čerpala: Mgr. Tomáš Kosačík a Ing. Lucie Kosačíková. *Recept jsem si pozměnila dle svých výživových zvyklostí.

Veselé velikonoční koláčky.Zdroj: Pavlína Podloučková

