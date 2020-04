Děvčata zahájila sezónu na výbornou. Úplně první soutěží, které se děvčata zúčastnila, byla soutěž v Hradci nad Moravicí. Mažoretky z hlučínského Ballerisima zde vůbec poprvé vystoupily se svými čtyřiceti choreografiemi připravenými pro letošní sportovní sezónu. První závody v nové sezóně se vydařily.

Děvčata získala celkem 25 medailí, z nichž většina byla zlatých. Mažoretky z MK Ballerisima Hlučín dokázaly vybojovat mnoho skupinových cenných kovů - littlekadetky (5-7 let) zlato, kadetky (8-11 let) zlato a stříbro, juniorky (12-15 let) zlato.

V malých skupinách holky také zabojovaly - 4 x zlatá medaile, 1 x stříbrná medaile a 1 x bronzová medaile. Nejstarší družstvo klubu - seniorky, což jsou děvčata ve věku 15-18 let, získaly dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

I sólistky a dvojice (dua/tria) si vedly velmi dobře, získaly mnoho medailových umístění! Každá z děvčat si domů dovezla medaili, některé mažoretky z MK Ballerisima jich měly na krku i devět.

Karin Wronová