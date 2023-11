Město Ostrava usile o výsadbu podél tramvajové trati na části ulice Horní v nejlidnatější městské části Ostrava-Jih. Ve frekventované dopravní tepně chce vysadit tisíce nových rostlin. Aktuálně hledá zhotovitele. Podívejte se na předběžnou vizualizaci.

Křižovatka ulic, Horní a Plzeňská v Ostravě-Jihu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zájemci mohou své nabídky podávat do 10 hodin dne 29. listopadu 2023 - více zde. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 5,6 milionů korun bez DPH, projekt by měl být hotov do listopadu příštího roku. Jak by měl vypadat se můžete podívat na vizualizaci níže.

Vizualizace zeleně kolem tramvajové tratě v Ostravě-Jihu.Zdroj: Magistrát města Ostravy

Podle náměstkyně primátora Hany Tichánkové má - kromě estetické stránky, která bude viditelná na první pohled - mít vysazení trvalek, keřů a stromů v tomto místě i další výhody. Například snížení hlučnosti z dopravy, v parných dnech zeleň umožní snížení pocitové teploty.

Projekt navrhla Lenka Vašíčková.Cílem bylo vytvořit harmonický celek, působivý v průběhu letní sezóny, ale skýtající i jarní aspekt, efektní barevnost, stejně jako pestrost podzimního olistění. Stromy budou vysazeny všude tam, kde je to možné s ohledem na pokrytí sítí a samozřejmě provozní poměry. Mezi výsadbou keřů lze nalézt zimolezy, tavolník a dřišťál. Po výsadbě cibulovin budou lidé moci obdivovat v místě tisíce narcisů či krokusů.

Rostliny budou vysazeny v příštím roce v pruzích podél tramvajové trati od kruhového objezdu na ulici Horní směrem k zastávce Dubina. Území tvoří dva pruhy zeleně široké zhruba 4-5 metrů, oddělující prostor tramvajových kolejí od komunikace na ulici Horní. Jde o komunikaci I. třídy s tramvajovými kolejemi, uprostřed ve zvýšeném zeleném pásu o celkové délce přibližně 1 400 metrů. V místě budou snesena svodidla a zastávky budou doplněny novým zábradlím.

Jak se dále uvádí v tiskové zprávě města, v blízkosti přechodů mají být vysazeny pouze rostliny do výšky 40 cm. S ohledem na frekventovaný prostor návrh zahrnuje takové druhy, které byly v minulých letech v obdobných výsadbách a lokalitách používány.

„Nově bude vysazeno 28 stromů ginko biloba, 13 895 keřů, 5 259 kusů trvalek a 17 505 kusů cibulovin, zeleň sníží hlučnost i prašnost v lokalitě, stromy přispěji k zadržování vody v krajině. Projekt dopomůže zlepšení místního klimatu, podpoří biodiverzitu. Nové stromy či keřové patro nabídnou úkryt a domov mnohým živočichům, ať už půjde o úkryt hmyzu a potravu ptáků nebo jejich hnízdění. Nezanedbatelná je také nová, mnohem vzhlednější podoba tohoto frekventovaného prostoru, a tudíž i příjemnější místo nejen pro obyvatele města. Další zelený projekt z celé řady městem realizovaných aktivit, reagující na změnu klimatu a snižující negativní vlivy na přírodu,“ doplnil náměstkyni Tichánkovou další ostravský náměstek primátora Aleš Boháč.