Jedná se o metodu tak zvaného forenzního identifikačního značení. Metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující mikrotečky se speciálním kódem. Výjimečná je také tím, že na označeném předmětu kola není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem.

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 dopoledne i odpoledne se značení konalo od 8.30 do 12.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin na cestě spojující Bělský les od Dakoty ke smyčce tramvají na ulici Svornosti.

V určeném místě v Bělském lese v městském obvodu Ostrava - Jih kola značily dvě strážnice Městské policie Ostrava Martina Haroková a Karin Mazzolini. " V současné době máme objednávkový systém. Takže zájemce se může objednat na určený den a určenou hodinu. Nemusí čekat. Ví že v objednanou dobu přijde na řadu. Pokud v mezidobí se někdo neobjednaný dostaví samozřejmě, že mu kolo označíme pokud má s sebou potřebné doklady. Kolo se značí na osmi místech tak, aby i bez nějaké části kola bylo identifikovatelné, " informovala strážnice MPO Martina Haroková.

K forenznímu označení kola si zájemce musí donést občanský průkaz a doklad o kole, kde ho koupil( záruční list, kde je jméno vlastníka, číslo dokladu a číslo kola). Podle strážnic MPO bylo za akci v červenci do dnešního dne označeno 170 kol a předpoklad je ten, že do konce srpna 2020 bude označeno přes 250 kol. První značení jízdních kol forenzní DNA bylo zahájeno v Ostravě v roce 2013 a bylo označeno více než 3000 kol. Od roku 2014 se značí i kompenzační pomůcky, kterých bylo označeno asi 190. V srpnu bude značení jízdních kol Městskou policii Ostrava probíhat: V sobotu 8. srpna 2020 od 8.30 do 12,00 a od 14.00 do 17.00 hodin na cyklostezce Hrabová, u křižovatky Frýdecká a Mostní(u splavu). V úterý 11. srpna 2020 ve stejný čas, cyklostezka Slezská Ostrava, Loděnice pod hradem.

Ve čtvrtek 13. srpna 2020 Komenského sady za Magistrátem města Ostravy, u restaurace Pyková dáma. Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek forenzní DNA bude probíhat i v září 2020. Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ ( registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci a vrácení majiteli.

Josef Zajíc