Nadace AGEL podpořila částkou 24 tisíc korun Milana Švihálka, devětasedmdesátiletého scenáristu, dramaturga a novináře v důchodu, který se i přes svá zdravotní omezení a věk i nadále věnuje novinářské profesi. Příspěvek nadace využil pan Švihálek na nákup odlehčeného typu invalidního vozíku, který mu umožní samostatně se dopravovat do práce i na osobní schůzky.

Novinář a scenárista Milan Švihálek při práci. | Foto: se souhlasem AGEL a. s.

Milan Švihálek je český dramaturg, scenárista, žurnalista, moderátor, redaktor a spisovatel. Svůj život spojil s ostravským studiem České televize a tvorbou reportážních, vzdělávacích a dokumentárních pořadů. Za seriál Za svědky minulosti obdržel výroční cenu Československé televize a Cenu Českého literárního fondu. Dnes je mu již 79 let, přesto nezahálí a věnuje se i nadále publikační a přednáškové činnosti.

S ohledem na zdravotní obtíže dnes využívá Milan Švihálek pro zdolávání delších tras invalidní vozík. Ten, který je možné získat bezplatně, byl však příliš těžký a těžko manipulovatelný. Proto bylo přáním letitého umělce získat vozík odlehčený. V cestě za tímto přáním mu pomohla Nadace AGEL, která panu Švihálkovi přispěla částkou 24 200 korun.

„Nový odlehčený vozík mi nesmírně pomáhá každý jeden den. Mimo jiné jsem s jeho pomocí stihl připravit i absolvovat sérii besed v několika havířovských domovech důchodců, což by v minulosti nebylo možné bez auta. Zároveň mi ulehčuje veškeré žurnalisticko-publicistické akce a aktivity, za což jsem upřímně vděčný. Jsem rád, že můžu stále ještě zůstat aktivní a věnovat se různým projektům,“ konstatoval Milan Švihálek.

„Pan Švihálek je obdivuhodnou osobností, a to jak při pohledu zpět do minulosti, kde za sebou zanechal sáhodlouhý seznam publikací a televizních pořadů, tak i při pohledu do současnosti, kdy i ve svém věku žije maximálně aktivně a pozitivně ovlivňuje komunitu. Jeho přístup a vitalita jsou opravdu obrovským vzorem i motivací a v Nadaci AGEL jsme moc rádi, že jsme jej mohli podpořit,“ uvedla Veronika Dostálová, členka správní rady Nadace AGEL.