Mistrovství ČR juniorů ve squashi.

Na tento turnaj se kvalifikovalo 7 juniorů a juniorek (o 3 více než minulý rok).

Mistryní ČR do 11 let se stala Denisa Otáhalová, ve finále si hladce poradila s Annou Zelenkovou. V kategorii chlapců 11 let skončil Dominik Forgáč na 5.místě, Jakub Novák na 10.místě, Dominik Novák na 13.místě.

V kategorii dívek do 13 let Denča Otáhalová - 8.místo. Kategorie chlapci do 13 let - Dominik Forgáč - 8.místo. V kategorii dívek do 15 let - Anežka Větrovská - 11.místo, chlapci do 15 let - Radek Ďurán - 14.místo a v kategorii chlapcú do 19 let - Adam Gacek - 14.místo.

"Všichni předvedli výkony nad očekávání, jsme na ně moc pyšní", řekli trenéři Tomáš Bajgar a Martin Kantor.

Tomáš Bajgar