Tak jako dospělí drží suchý únor, rozhodl se projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance přijít s osvětovou akcí nazvanou Růžový únor.

Jedná se o první ročník této aktivity, která v únoru probíhá po celé republice. Desítky mladých nad patnáct let z Dětského domova (DD) Fulnek, DD Frýdek–Místek, DD Melč a DD Úsměv Ostrava zdokonalily na akci své znalosti a přehled o tom, jak se zodpovědně chovat v sexuálním životě.

Cílem akce bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti. V dopoledním bloku seznámila lektorka Michaela Škorničková účastníky se základními fakty o lidské sexualitě. Přiblížila jim úskalí nezodpovědného chování a vysvětlila, jak možným nepříjemnostem v budoucnu předcházet.

Další program setkání byl založen na známé televizní hře Riskuj, kdy byli mladí rozděleni do týmů, ve kterých si vybírali otázky z oblastí, které s tématem sexuálního a partnerského života souvisí. „Bavíme se dnes nejen o tom, jak provozovat bezpečný sex, ale také o tom, jak si sebe sama vážit.

Začít sexuálně žít je velký krok. Je o tom, že si uvědomuji, s kým spím. Že se chráním a znám rizika, která se snažím minimalizovat. Důležitá je také důvěra a intimita ve vztahu dvou lidí. A nejdůležitější je, aby byl každý člověk na sex připravený. Takže je to celé hodně o vlastním nastavení a pocitu, který z toho všeho mám. A o tom především je dnešní setkání mladých,” vysvětlila Michaela Škorničková, lektorka a metodička neziskové společnosti yourchance o. p. s.

„Mladí se zarazili hlavně nad pohlavními chorobami. Po zhlédnutí ilustrativních fotek je to nutilo k zamyšlení nad svým chováním. Určitě nebudou mít pohlavní styk s rizikovými osobami. A dívky se budou rozhodovat samy za sebe a vyberou si tu nejvhodnější antikoncepci. Mnohé říkaly, že nechtějí přijít do jiného stavu dříve, než si vybudují zázemí a hlavně, že nebudou spát s partnerem, kterého by nechtěly za otce svých dětí,“ popsala průběh akce Marcela Dytková, koordinátorka projektu Začni správně a mlaďoši Monika, Pavel a Alex.

Šňůra Růžových setkání bude na Moravě pokračovat hned příští sobotu 22. února v Brně. Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, život mimo rizika jako je například dluhová spirála.

Realizátorem projektu je yourchance, obecně prospěšná společnost, jejímž smyslem fungování je kromě oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy také prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ.

Renata Majvaldová