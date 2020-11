Nejistota v zaměstnání, domácí výuka, karanténa nemocných, izolace seniorů, to vše vyvolává napětí ve vztazích, v rodině i na pracovišti. Dvě desítky odborníků, mediátorů a poradců členských center pro rodinu Rodinného svazu přicházejí s nabídkou služeb, zprostředkování terapie nebo obyčejného lidského popovídání.

„Tlak na rodiny je v nouzovém stavu enormní. Rodiče jsou v jeden čas živiteli, učiteli, vychovateli, zásobovači, uklízeči, motivátory, pečovateli, a to o nejen o seniory, ale často i členy rodiny… A to vše v jeden čas na jednom místě. Nápor povinností vytváří přetlak ve vztazích. Chceme iniciativou Moje uši pro tebe pomoci uvolnit napět. Nabízíme zájemcům online-čas, kdy si mohou „vylít srdce“, představuje iniciativu předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček. Podle jeho slov je situace nyní horší než na jaře. Lidem chybí sociální kontakt a v důsledku přijatých opatření se nemohou setkávat a sdílet své starosti a obavy. To se projevuje ve zvýšeném napětí, nervozitě, která se přenáší i na děti.