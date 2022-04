"Uvažovali jsme o tom, že knihy pokřtíme covidovou dezinfekcí, ale pak jsem vzhledem k tomu, že slavíme měsíc čtenářů tituly pokřtili knihomolským čajem," informovala v úvodu křtu Monika Oravová.

Děti v Sanatoriích Klimkovice vyráběly dárky pro kamarády na Ukrajině

Po křtu audioknih vyhodnotila ředitelka MSVK Ostrava PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. nejvěrnější čtenáře. MSVK Ostrava byla založena v roce 1951 a už v roce 1952 se zaregistroval Jaroslav Kopáček. Vyhodnocena byla také paní Alma Poštulková a Jaroslav Raška. Nejmladším věrným čtenářem byl vyhodnocen Vít Kaděra. Titul "Čtenář roku 2021" převzala Kamila Mořkovská z Opavy, která přečetla 301 knih.

Jednotlivé programové bloky prokládali hudbou žáci ZUŠ Hlučín - Jan Poštulka, Eva Poštuplková, Marie Jirásková a Vendula Chojková.

Kam na výlet? V Lačnově naleznete nejen šafrán, ale také krásné skály k lezení

"Našich aktivních a vytrvalých čtenářů si moc vážíme. Navštěvují knihovnu sedmdesát, šedesát, čtyřicet a více let. To nás těší. Oni tráví svůj život s námi, s naší knihovnou. Věřím, že i další čtenáři nám zůstanou věrni. To nás velmi zavazuje," řekla na závěr akce s čtenáři knihovny Libuše Foberová, ředitelka MSVK Ostrava.

Další informace:



Vojtěch Martínek (1887 - 1960), spisovatel ve své době velmi ceněný a čtený po sobě zanechal rozsáhlé prozaické, básnické a publicistické dílo. Nechybí v něm mimo jiné ani poutavě vyprávěné pohádky.



Jan Balabán (1961 - 2010), překladatel, prozaik, publicista. Od roku 1962 žil v Ostravě se svým Bratrem Danielem, akademickým malířem. Od roku 2007 pravidelně přispíval do časopisu Respekt. Jeho kniha povídek " Možná že odcházíme" získala v roce 2005 cenu Magnesia Litera v kategorii próza.

Josef Zajíc

RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. S námi můžete vzpomínat

Psí osudy: Seznamte se s Dinem, který našel v závěru života lásku a péči