Jednou z nadějí výpravy Moravskoslezského kraje na XI. ročníku letní Olympiády dětí a mládeže je i „obojživelník“ Matěj Kotěšovský. Na svých druhých hrách se pokusí navázat na zlaté úspěchy z běžeckého lyžování zrakově postižených z poslední zimní ODM, tentokrát v para plavání. O medaile zabojují i další mladí sportovci, které kraj do Českých Budějovic vypravil. O akci nám napsala čtenářka Eliška Halamíčková. Děkujeme.

Zástupce MS kraje na Olympiádě dětí a mládeže - Matěj Kotěšovský. | Foto: Eliška Halamíčková

Slunné počasí a olympijská atmosféra přilákaly na Náplavku u Dlouhého mostu nejen rodiče a příbuzné členů krajských výprav. Na břehu Vltavy se sešli fanoušci sportu, kterých byl nejen na březích, ale také na přilehlých prostranstvích a mostech nespočet. Společně si užili jak příchod výprav a slavnostní ceremoniál, tak bohatý doprovodný program.

V davu byl i para plavec Matěj Kotěšovský. Slavnostního nástupu se sám neúčastnil, ale plavecké kolegy podporoval z první řady na protějším břehu Vltavy a možná jim bude do závodů motivací. Ve své sbírce má totiž už dvě zlaté medaile. Překvapivě ale ne v letním sportu, ale tom zimním.

„Plavání není úplně moje disciplína. Byl bych ale rád, kdybych na medaile navázal,“ řekl Matěj. Atmosféru už si užil loni v Královéhradeckém kraji, každý ročník ale přináší něco nového. „Je tady na mě trochu moc lidí, ale atmosféra je fajn,“ pověděl nadšeně Matěj. Spolu s ostatními para plavci a trenéry si vybrali místo pod reproduktory. Náladu zahájení tak měli přímo z první ruky.

Závody Matějovi začínají už v pondělí. „Těším se, a dost. Ještě včera jsem si dal bazén a cítím se připravený,“ usmál se odhodlaně s odkazem na start ve své „vedlejší disciplíně“.

„Matěj je para plavec začátečník. Slíbil ale paní ředitelce, která ho připravuje, že do toho půjde naplno,“ uvedl trenér Bohumil Vaněk. Naplno do toho jdou i plavci, kteří se v zákulisí připravovali na nástup za veselé konverzace. „Těšíme se! Jdeme si to tady užít,“ řekli svorně vybraní reprezentanti.

Moravskoslezský kraj na letošní ročník ODM vypravil 253 sportovců. Nejvzdálenější region od místa konání se každoročně mezi kraji umisťuje v nejlepší pětce. Ambice se nemění ani v Českých Budějovicích. Hned dva mladí atleti se na jih Čech vydávají obhajovat své umístění z minulého ročníku – Štěpán Holas stříbro z výšky a Stanislav Jabůrek bronz z oštěpu. Kraj si věří i v dalších individuálních sportech, a to zejména ve stolním tenise, kanoistice nebo karate.

Štěstí moravskoslezským nadějím popřál i hejtman kraje Josef Bělica. „Našim mladým sportovcům držím palce a budu jim ze všech sil fandit. Moravskoslezský kraj je plný nadějí a v české reprezentaci i na světové scéně září mnoho hvězd právě z našeho regionu,“ vzkázal výpravě před odjezdem. „Těším se, že podobné výsledky, jako vlajkonoš Pavel Maslák, jednou předvedou i někteří mladí moravskoslezští olympionici,“ doplnil Bělica s odkazem na úspěšného rodáka z regionu a halového mistra Evropy i světa, který spolu s plavci letní hry zahájil.

Eliška Halamíčková