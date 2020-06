Svůj dobrodružný život vmáčkl do jedné hodiny. Bohumínský rodák Richard Konkolski o víkendu bavil v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě malé vodáky ze spolku Posejdon svými životními příhodami.

Mořeplavec Richard Konkolski vyprávěl malým vodákům | Foto: archiv Richarda Kunkolského

Děti na výstavu jeho lodi Niké v Malém světě techniky přijely z Orlové, Věřňovic, Bohumína a Ostravy. Na památku si od slavného mořeplavce odnesly komiks Rychlé šífy kapitána Konkolského. Loď Niké je trvale umístěna v Národním technickém muzeu v Praze, které ji letos zapůjčilo do Dolní oblasti Vítkovice. V Malém světě techniky U6 bude vystavena do října, poté se vrátí zpět do Prahy. Expozici finančně podpořilo statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Nadační fond Historie dobrodružství.