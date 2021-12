Nechybí zde ani řezbářská dílna a panelová výstava o historii Vánoc a o tradici stavění betlémů. Součástí výstavy jsou také fotografie figur oderských betlémů a zasněžené lidové architektury na Odersku.

Otevřeno:

Út: od 9 do 13 hodin

St: od 9 do 15 hodin

Čt, Pá: od 9 do 17 hodin

So (11.12. a 18.12): od 9 do 17 hodin

27.12. - 30.12.: od 9 do 17 hodin.

Alena Zemanová

