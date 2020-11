Zatažená obloha, klesající teploty a další léto v nedohlednu? Nevadí. Vybavte se pohodlným a krásným oblečením a obutím a vyrazte ven do přírody nabít se jedinečnými zážitky i pozitivními myšlenkami. A nezapomeňte na merino!

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Horák

Tip odborníka: „V chladnějším počasí udělá skvělou službu triko z merino vlny, které skvěle izoluje a hřeje, dokonce i když je mokré. Dokáže totiž pojmout vlhkost rovnající se 30 % své váhy, aniž by studilo. Navíc není cítit ani po delším nošení. Vlna merino je antibakteriální a jemná. A pro toho, kdo by měl přece jen pocit, že ho merino na holém těle trochu „kouše“, mám jednoduchou radu – vyperte oblečení společně s džínami – volná vlákna vlny, která by mohla kůži citlivějšího člověka dráždit, se tak spolehlivě obrousí,“ doporučuje Vít Hruška z outdoorového e-shopu 4camping.cz.