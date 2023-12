V sobotu můžete navštívit výstavu betlémů vytvořených z přírodnin a materiálů, které by se běžně staly odpadem. Vytvořily je děti z moravskoslezských škol a každý kus je originální.

Netradiční betlémy v Ostravě. | Foto: Zuzana Jurečková

„V betlémech jsou použity například šišky, staré látky, bambus, noviny i dřevo nebo staré nádobí,“ popisuje hotové výrobky Michaela Kvašňovský Holubová, manažerka ekocentra Hubert.

Letos uplynulo 800 let od postavení prvního betlému a na oslavu toho s výročí vyhlásilo hukvaldské ekocentrum Hubert soutěž pro školy. Přihlásili se zájemci z celého Moravskoslezského kraje. „Nejdelší cestu k nám měl betlém z Jindřichova, který se nachází blízko polských hranic,“ přibližuje manažerka ekocentra s tím, že tři vítězné školy si mohou v ekocentru vybrat libovolný vzdělávací program. Losováním získaly tuto možnost tyto základní školy: ZŠ Fryčovice, ZŠ Lubina, ZŠ A MŠ Slavkov – okres Opava. Do soutěže se přihlásila i Základní škola Václavovice.

„Naše třída je převážně chlapecká. Většina hochů jsou fotbalisti s odhodláním vyhrát každou soutěž, a přestože obvykle není naší silnou stránkou tvoření a vyrábění, naše soutěživost nám dodala veškerou trpělivost potřebnou k vytvoření betlému,“ říká učitelka Marie Pastrňáková. Základ figurek tvoří roličky toaletního papíru. Žáci využili staré silonky a duté vlákno k vycpání hlaviček postav i k vyhotovení ovečky.

Ježíšek je vyrobený z jednorázové plastové štamprle. Postavičky jsou oblečené do starých odstřižků látek a mají přilepené vlasy ze staré vlny nebo zbytků kožešin. „Využili jsme i dva roky starou papírovou sopku, která původně sloužila k chemickým pokusům a už dlouho se válela na skříni, kde čekala na další využití,“ popisuje zpracování Pastrňáková. Na originální zero waste betlémy se můžete zajít podívat v sobotu odpoledne od 13 do 15. 30 hodin a po novém roce (3. a 4. 1. od 9 do 15 hodin). Výstavu najdete na adrese Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava.