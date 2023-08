Ostravští policisté pátrají po dalším lapkovi, který kradl v centru moravskoslezské metropole a jehož totožnost je zatím neznámá. Snad k objasnění tohoto případu přispěje i video z loupeže, které mají ochránci zákona k dispozici…

Prozatím neznámý pachatel se vloupal do objektu, kde odcizil peněženku s doklady i kreditkou. | Video: se souhlasem Policie ČR

Dosud neznámý pachatel vnikl na konci června letošního roku v nočních hodinách do vnitřních prostor jednoho podniku v centru Ostravy. Učinil tak přes rozbité okno. Na místě činu vzápětí odcizil z kabelky peněženku i s doklady a platební kartou. S tímto lupem se však nespokojil a pátral, co by se mu ještě „hodilo do krámu". Zaujal jej šuplík, který nejdříve prohledal a následně z něj vzal finanční hotovost ve výši přes dva tisíce korun.

„Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Střed ve spolupráci s kriminalisty dosud neznámého muže prověřují pro okolnosti trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," řekla Deníku Eva Michalíková, mluvčí moravskoslezské policie.

Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti pachatele, která by mohla přispět k objasnění výše uvedené krádeže.

„Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jeho ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně," doplnila Eva Michalíková.