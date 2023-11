Noc divadel v Ostravě už tento týden návštěvníkům nabídne program v netradičních prostorách, kam se veřejnost normálně nepodívá.

Generální zkouška komedie Hoří, má panenko v divadelní adaptaci Tomáše Svobody, který i režíruje, 22. listopadu 2022, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Program letošního evropského divadelního svátku bude mít v Národním divadle moravskoslezském 18. listopadu netradiční podobu: Odehraje se v části budovy scénografických dílen v bočním traktu provozně - správní budovy za Divadlem Antonína Dvořáka; tam, kde „odpočívají“ scénické dekorace k našim inscenacím a kde veřejnost normálně nesmí. Téma Noci divadel se letos točí kolem slova HOŘÍ! Našim návštěvníkům nabídneme performanci na známé téma našich novodobých dějin a pozveme je na hasičskou zábavu. Akci zastřešuje Ateliér při NDM, účinkují mj. členové činohry.

„Návštěvníky naší Noci divadel čekají divadelní premiéry tří obsazení unikátní performance věnované tématu upálení Jana Palacha – vždy od 18, 19 a 20 hodin. Pod vedením nás – lektorek Ateliéru při NDM, umělce a historika pracuje v projektu s názvem Resistance! od června skupina 12 mladých lidí a tvoří autorskou inscenaci zaměřenou na naši nedávnou historii metodou devised theatre: scénář vzniká až společně na zkouškách. My jsme si vybrali rok 1968 - oběť Jana Palacha včetně dobového kontextu jeho činu. Součástí každé premiéry bude krátký aktivizační úvod a diskuse po představení,“ přibližuje lektorka Tereza Strmisková. Podobné performance zaměřené na vybraný úsek moderních dějin vlastního státu tvoří také mladí lidé z pěti dalších evropských zemí, partneři projektu spolufinancovaného z peněz EU. Cílem je mj. podat novodobou historii zajímavější formou především mladým lidem.

„Později účastníky Noci divadel přeneseme do poetické i legrační atmosféry hasičské zábavy: kromě originální hudby z inscenace Hoří, má panenko připraví členové činohry NDM úryvky z jarní hasičské Poetické kavárny a samozřejmě taky tombolu. Ta chybět nesmí! Co v ní bude, zatím nevíme, je to zcela na činohře,““ láká dále Tereza Strmisková.

Bude připraven také off program před dílnami: oheň a opékání buřtů, speciální „zeď nářků“, občerstvení a společná akce hledající odpověď na otázku Co vlastně hoří???

Chybět nebude stánek klubu Mladý divák (mladydivak.cz). Návštěvníci Noci divadel mohou získat ihned členství a s tím všechny výhody spojené s návštěvou divadel NDM plus bonusy klubu.

Podrobnější program:

Od 18:00, 19:00, 20:00 premiéry performance KDYŽ SKONČILO JARO!

„Chce se mi křičet. - To ticho rve uši. - Všichni to vědí a mlčí. - Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země! - Ve jménu života vašeho… hořím!“

Skupina ostravských umělců/studentů vytvořila pro mezinárodní putovní festival moderní evropské historie autorskou performanci o Janu Palachovi. 18. listopadu ji uvidí první diváci u nás. Viz výše – jde o projekt šesti evropských zemí na podporu zajímavějších forem výuky moderních dějin.



21:00 – 22:30 HASIČSKÁ POETICKÁ ZÁBAVA

„Recyklace“ textů jarní hasičské Poetické kavárny s tombolou. Herci činohry NDM, živá i reprodukovaná hudba, texty z Formanova filmu, vzpomínky spolutvůrců filmu na dobu a okolnosti vzniku kultovního díla Hoří, má panenko.

Vstup je samozřejmě zdarma a zveme všechny věkové skupiny návštěvníků. Prostory pro performance jsou kapacitně omezené, je tedy třeba se registrovat. Lze on-line na bit.ly/hasicskazabava nebo prostřednictvím e-mailu: nocdivadel23@atelier-ndm.cz.