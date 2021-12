Kampaň byla spuštěna 29. listopadu a potrvá až do 20. prosince. Lidé mohou své výrobky nosit do dobrovolnického centra v Porubě, a to každé pondělí a čtvrtek od 7.00 do 16.00 hodin. Pokud by někomu tento čas nevyhovoval, stačí do centra zavolat a domluvit se na jiném termínu. Zástupci ADRY poté jídlo rozvezou do nemocnic.

„Nejdříve jsme vyzvali pouze naše dobrovolníky, protože někteří z nich nemohli v této situaci docházet do svých obvyklých programů. Měla to pro ně být taková náhrada. A na to jsme měli pozitivní reakce, tak jsme si sedli a společně vymysleli slogan PEČEME S VÁMI!,“ říká Katarína Kijonková, která má v ostravské ADŘE na starosti komunikaci s médii a veřejností. Slogan má dvojí smysl - doslovné pečení, a to, že lidé stojí za zdravotníky a chtějí jim vyjádřit podporu.

Před rokem spustila ostravská ADRA společně s krajským úřadem také projekt Bo sme partyja, který vyzýval občany, aby se přidali do týmu. V té době zaznamenávali obrovské množství solidarity a zájmu o dobrovolnictví. A právě to by si centrum přálo i nyní.

Tradice a hrdinství. Vojáci a legionáři vzpomínali na osvoboditele Ostravy

Inspirací pro spuštění kampaně PEČEME S VÁMI! byl fakt, že v předchozích vlnách pandemie byli lidé soudržnější. Vedoucí ostravského centra Dagmar Hoferková říká, že je načase se zase semknout a ukázat zdravotníkům, že je v těchto těžkých chvílích podporujeme. Nemocnice v našem kraji patří totiž k těm nejohroženějším, pokud jde o přetíženost, a zdravotníci jsou pod obrovským tlakem. „Cítili jsme, že je potřeba je podpořit. Když chodíme předávat cukroví do nemocnic, sestřičky jsou dojaté. Už jen toho gesta, že za nimi lidé stojí, si moc váží,“ doplňuje Katarína Kijonková.

Zájem o kampaň ze strany veřejnosti je zřejmá. Od jejího spuštění už zástupci ADRY rozvezli jídlo do Fakultní nemocnice Ostrava, do Městské nemocnice Ostrava a do Vítkovické nemocnice. Mají ale také spolupracující organizaci v Bílovci, takže plánují něco dovézt i do tamní nemocnice.

„Hlásí se nám nejen jednotlivci, ale účast přislíbily i školy, firmy, anebo třeba Rodinné centrum Studénka. Nápad se zalíbil i kolegům z jiných dobrovolnických center,“ informuje Katarína Kijonková a dodává, že se peče i ve Frýdku-Místku, v Českých Budějovicích a dalších městech.

Gymnazistky z Ostravy vybojovaly bronz v celostátní energetické soutěži

V pondělí 6. prosince přišla do centra přispět i Petra Konečná, asistentka pedagoga na Mateřské a základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava z Hlučína, která s dětmi ze své třídy upekla perníčky, bábovku a koláč. „Jelikož byl 5. listopadu Mezinárodní den dobrovolníků, tak jsem si řekla, že bychom se měli taky zapojit a udělat někomu radost,“ usmívá se. „Pro děti je pečení zážitek. Vždycky jsou z toho u vytržení, je to tvořivá práce.“

ADRA má v celé České republice 15 dobrovolnických center a v tom ostravském momentálně pomáhá přes 500 dobrovolníků. Více o výzvě PEČEME S VÁMI! a o možnosti se zapojit jako dobrovolník najdete na webových stránkách www.adra.cz.

ADRA Ostrava

OBRAZEM: Úchvatné lázeňské místo. Večerní Karlova Studánka bez lidí a spěchu