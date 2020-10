Šestý ročník soutěže uspořádal pivovar Radegast v novém Radegastově Šenku v Nošovicích. Pivovar Radegast se věnuje zlepšování péče o pivo a kvality čepování v hospodách dlouhodobě. „Bez dobrého výčepního nebude pivo v hospodách takové, jaké má být. Proto správnému čepování piva věnujeme takovou pozornost a chceme prestiž výčepního řemesla posunout tam, kam patří. Čepování piva není jen o „puštění“ výčepního kohoutu, ale i dalších znalostech a dovednostech. Jen tak bude pivo v hospodách kvalitní, správně ošetřené a načepované,“ vysvětluje Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast, proč se nošovický pivovar soutěži Radegast Mistr Výčepní věnuje.

V šestém ročníku soutěž Radegast Mistr Výčepní 2020 zvítězil Robert Kramoliš (Pivnice Harcovna, Rožnov pod Radhoštěm) a mohl tak převzít z rukou manažera pivovaru putovní dřevěnou sochu boha Radegasta, který nad kvalitou načepovaného pivo po celou dobu dohlížel. Na druhém místě skončil Miloslav Macek z Brna (Radegast Sportpub) a třetí místo si do Olomouce odvezla Veronika Menšíková (Morgan´s Restaurant).

Radegast Mistr Výčepní 2020 Robert Kramoliš se z úspěchu raduje: „Je to úžasný pocit vystoupit na vrchol v takto prestižní a kvalitními výčepními nabité soutěži. Moc si tohoto ocenění vážím. Vždycky se snažím pivařům načepovat to nejlepší pivo, které si v naší hospodě vychutnají a byl to pro ně příjemný zážitek, díky kterému se k nám zase vrátí.“

Finálového kola soutěže Radegast Mistr Výčepní 2020 se zúčastnilo celkem 18 soutěžících, kteří vyhráli v regionálních kolech. Finalisté byli hodnoceni na základě písemného testu z teoretických znalostí historie pivovaru, výroby piva a péče o pivo a nechyběla praktická zkouška – čepování pákovým a otočným kohoutem. Osm nejlepších výčepních poté odborná porota vybrala do Super finále, kde museli soutěžící čepovat všemi styly a oběma kohouty nebo předvést základní dovednosti výčepního, které zahrnují přípravu výčepu, čištění a čepování na rychlost.

„Pro poslední čtyři byla připravena disciplína nazvaná Hořká cesta. Soutěžící museli překonat připravené překážky v sále a při tom sklízet u porotců použité sklo, přijmout objednávky, načepovat a následně pivo naservírovat. Přesně tak, jak to běžně chodí v každé hospodě,“ říká Roman Šolc, obchodní sládek pivovaru Radegast a zároveň také předseda poroty letošního ročníku. „Zásadní význam pro výslednou kvalitu čepovaného piva má správná technika mytí skla. Tu jsme pečlivě hodnotili během celé soutěže,“ dodává Roman Šolc.

V roce 2020 proběhlo celkem 15 regionálních kol po celém Česku a zúčastnilo se jich 160 výčepních z celkem 112 hospod. Do finále se nakonec probojovalo 12 mužů a 6 žen, kteří přijeli do Nošovic z Prahy, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje. V odborné porotě zasedl také regionální šéf technického servisu Petr Horák a regionální manažer prodeje Ivan Fulier. V Super finále je pak doplnili manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák.

Táňa Nevrklová