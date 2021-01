Tato ulice již existovala mnohem dříve. Rodiče mé matky tam postavili rodinný dům již v roce 1935. Dnes vede ulice Pastrňákova od radvanického rybníka na bruslení a chytání pulců až k bývalým kasárnám na Hranečníku ve Slezské Ostravě.

Děda narozený v roce 1884 byl štajgrem (mistrem) na Dole Jan Maria poblíž dnešního přestupního terminálu MHD na Hranečníku. Důl byl založen v roce 1852 hrabětem Johannem Maria Wilczkem a po svém majiteli byl také pojmenován. Johann Maria také podporoval polární výpravy. Jedna z nich v roce 1873 objevila souostroví, které nazvala Země Františka Josefa. V Severním ledovém oceánu je po ostravském těžaři černého uhlí pojmenován Wilczekův ostrov, dnes patří k Rusku (Остров Вильчека).

U silnice poblíž bývalého dolu nalevo stojí dodnes finské dvojdomy z konce čtyřicátých let. Jejich životnost byla naplánovaná na padesát let. Tyto domy přešly brzy do soukromých rukou, a tak možná proto jsou dodnes ve velmi dobrém stavu.

V roce 1963 dolování na Hranečníku skončilo. Po šachtě zůstala památkově chráněná budova strojovny a správní budova postavená v roce 1914. V rekonstruovaných prostorách se nachází hotel Jan Maria.

Jáma Jan-Maria nechala postavit pro zaměstnance 44 obytných domů v nichž bylo celkem 210 bytů. Pět domů bylo rozptýleno mezi soukromými domy ostatní umístěny v kolonii Hranečník na území Slezské Ostravy a Radvanic. V dolní části u Těšínské ulice stály malé dvojdomky se zahrádkami. V horní části kolonie Hranečník dodnes zachované v poměrně špatném stavu stojí domy blíže k sobě. V kolonii fungovala ještě koncem 60. let veřejná prádelna i pro naši rodinu.

Hornická kolonie Hranečník byla postavena v letech 1884–1926. Stavělo se poměrně dlouhou dobu, proto byly vybudované domy různého půdorysu a provedení. Nejstarší domy byly dokonce dřevěné. Kolonie se nacházela v blízkosti dolu a dělila se na dvě obytné části. Domy byly jen částečně podsklepeny, ale bylo zde zavedeno elektrické osvětlení. Většina starších přízemních staveb sloužila pro čtyři rodiny, z nichž každá měla k dispozici jeden pokoj, předsíň a spíž. V přilehlých hospodářských budovách mohli obyvatelé chovat drobné domácí zvířectvo a na zahrádkách pěstovat zeleninu a ovoce.

Kolonie Hranečník byly postaveny uzavřené ve tvaru písmene U. Kolem ulice Těšínské doposud stojí domy přízemní, se čtyřmi byty a samostatným podkrovím ve vikýřích po obou stranách dostavěných po roce 1920. 8 úřednických domů bylo přízemních, jeden byl jednopatrový, 8 dělnických domů bylo jednopatrových, ostatní byly přízemní. Všechny domy kromě jednoho dřevěného byly z cihel. Úplně podsklepených bylo 9 domů, 5 nepodsklepených, ostatní podsklepeny částečně. 30 domů mělo lepenkovou krytinu, 7 domů tašky, ostatní břidlicí.

V této kolonii se poblíž dnes stojící benzinky v čísle popisném 1 narodil 22. února 1880 narodil Hugo Vavrečka, dědeček Václava Havla. Rod Vavrečků je přímo spojen i s Dolem Jan Maria. Hugo měl o tři roky starší sestru Boženu a rodičům se narodil poměrně v pozdním věku. Matce Marii bylo 40 a otci Čeňkovi 45 let. Matka byla v domácnosti a otec pracoval jako kohlenmesser neboli vážný na dole Jan Maria.

Kořeny Havlova zájmu o literaturu lze odvozovat už od jeho pradědečka Čeňka Vavrečky, který v kolonii založil v druhé půli 19. století čtenářský spolek. Staral se o poněkud zanedbávaný národ český ve Slezsku a nosíval balíky knih a časopisů českých po kraji. Rozpřádal rozhovory a snažil se lid slezský vzdělávati, stálo v roce 1908 v jeho nekrologu v Ostravském deníku.

Okolo Dolu Jan Maria vede jednokolejná železniční trať od nadjezdu u terminálu na Hranečníku. Základy báňské dráhy vznikaly už v šedesátých letech devatenáctého století kvůli propojení šachet a zjednodušení dopravy materiálu k dolům i od nich.

Lenka Hoffmannová