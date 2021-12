Když se v roce 1920 rozdělilo město Těšín podélně podle řeky Olše (na Těšínsku spíše známé pod pojmem "Olza"), nikdo netušil, že o sto let později se z přepůleného města stane takřka fenomén. Češi hojně přes polskou hranici jezdí jak za nákupy, tak za poznáním, protože většina těšínské historie zůstala "přes hranici", známou česko-polskou akcí je pak Svátek tří bratří, který Čechy i Poláky sjednocuje a připomíná jim společnou důležitou minulost. Za poutavý fotoreport této hranice děkujeme Jiřímu Baranovi.

Český i Polský Těšín rozděluje Olše, hranice je však na tomto místě velice otevřená. | Foto: Jiří Baran

Není to tak dávno, co Češi a Poláci na počátku koronavirové pandemie vyvěsili podél řeky Olše transparenty, které měly připomenout zvyk na to, že obě města žijí s myšlenkou, že Česko/Polsko je neodnímatenou součástí a že na hranici se bude vždy žít v symbióze se sousedy.