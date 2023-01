OBRAZEM: Námraza, led i zvířátka. Poslední lednová neděle v obci Mladecko

Naše čtenářka Eva Raidová se poslední lednovou neděli vydala do okolí obce Mladecko na Opavsku. Jízda autem i chůze po ledu byly tak trochu adrenalin, ale podle jejích slov to stálo za to. A nakonec krásný pohled na zvěř i drůbež v oboře u místní restaurace i v mrazu zahřál u srdce. Za snímky děkujeme.

Poslední lednová neděle v roce 2023 v obci Mladecko na Opavsku. | Foto: Eva Raidová