Zkušení orientační běžci vše připravili dle hygienických a jiných bezpečnostních podmínek. Nabídli akci dětem, rodičům a prarodičům. A oni přišli!

Na pokyn se zaregistrovali. Dostali informaci, kde je v lese start a cíl. Na startu obdrželi mapu, měli připravený elektronický čip a v jakémkoliv čase sami vyběhli.

Rodiče měli radost, že jejich děti sportují, protáhnou si tělo sportem a dokonce mozek zapojí. Ono není jednoduché vyběhnout s mapou v ruce a podle buzoly proběhnout všechny kontrolní body a vrátit se do cíle. To vyžaduje znalosti trochu z vlastivědy, trochu z přírodovědy, něco ze zeměpisu, něco z flory, něco z fauny a podobně.

Co s těmi menšími, no co? Dobře se obléci, obutí do mokra, bláta a terénu a hajdy (běž se projít) s dědečkem nebo babičkou na start. POZOR!!! Z pohledu epidemiologických nařízení vše souhlasilo. Hrálo se jeden na jednoho. Dědek na vnuka a podobně.

Plíce se prodýchaly, svaly se prokysličili, doma v teple se v rodinném kruhu probraly postupy. Tak. A všichni byli spokojeni. Zaslouží si kytičku.

Josef Zajíc