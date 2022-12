Mrazík byl v pondělí pořádný, ale co naplat, muselo se jít, dokud je sníh. A stálo to za to. Byly to kouzelné chvíle v zasněžené oboře, ale největší krása nás čekala u krmení daňků a muflonů. To byly nádherné předvánoční okamžiky. Neustále chodili sem a tam, naráželi svými lopatovými parohy jeden do druhého, kousek od nás dal o sobě vědět i datel a my jsme vše s úžasem pozorovali.