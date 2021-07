Aby se děti cítily ještě lépe, přišli s nevšedními dárky za dětmi základní školy Vrchlického 5 v obvodu Radvanice a Bartovice náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hofmannová (školství) spolu se starostou obvodu Alešem Boháčem a místostarostkou Martinou Stankušovou.

Děti i učitelé byli překvapeni z dárků, které jim oba předávali. Každý z dětí dostal létající talíř. Teda talíř. Byl to discgolfový talíř v několika barvách.

Každý žáček si mohl vybrat barvu, modrou, červenou, světle modrou, růžovou i žlutou. Některé děti se na disk dívaly s otázkou v očích, jiné, zvláště ti starší z páté třídy, už věděly. Tak proč děti dostali jako dárek disk?

„Městský obvod Radvanice a Bartovice v průběhu dvou let v rámci revitalizace bývalých sadů Šporovnice nechal vytvořit nové 18-ti jamkové discogolfové hřiště. Profesionálně udělané. Do areálu bude bezplatný přístup pro veřejnost, pro všechny věkové kategorie z ulice Šporovnické nebo Třeneckého. Hřiště bude dokončeno začátkem července. Ke hře je nezbytný speciální discgolfový disk. Ten jsme se rozhodli darovat všem dětem navštěvujících školská zařízení městské obvodu Radvanice a Bartovice. Rozdali jsme tak 600 speciálních disků. Udělali jsme všechno, aby mohli lidé sportovat venku,“ sdělil starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, byla založena v roce 1927.

„Pod ní patří tři odloučené pracoviště v Bartovicích (1886), zde máme 54 dětí. Jsou tam tři třídy. První třída se učí samostatně, druhá/třetí a čtvrtá/pátá společně, na ulici Havláskové ulici jsou čtyři třídy, dvě první, jedna druhá a jedna pátá. Škola byla otevřena v roce 1892. Na Trnkovecké ulici, která byla zprovozněna v roce 1950 je devítiletka. Tuto školu navštěvuje 123 dětí. Ve všech budovách máme 410 dětí, také školní kuchyň, z které se jídlo dováží na odloučené pracoviště. Máme skvělý pedagogický sbor, dva školníky, uklízečky, účetní, referentku a paní vrátnou. Máme dvě zástupkyně ředitelky paní Martinu Linhartovou a Janu Naarovou," přiblížila školu její ředitelka Hana Ostřanská a dodala: „Náš rod se o výchovu a vzdělání dětí stará ji téměř sto let."

Co je to discgolf?

Je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, nejedná se o klasické frisbee, disk je menší. Hra vychází z klasického golfu. Cílem hry je trefit se létajícím talířem do jamky - drátěného koše- na co nejmenší počet hodů.

