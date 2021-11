Vlivem inverzního počasí se zhoršily rozptylové podmínky. Nečistoty pramenící z průmyslových zdrojů, dopravy a lokálních topenišť se drží při zemi. Ve vyšších koncentracích pak ovlivňují zdraví lidí i zvířat, když prachové částice zanášejí dýchací ústrojí.

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Jiří Baran

Máte snímky, o které byste se rádi podělili? Pošlete je s krátkým popisem na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. My je následně zveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér a v tištěné podobě Deníku.