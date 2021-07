OBRAZEM: V Ostravě odstartoval festival taneční hudby Beats for Love

Čtenář reportér





Je to tady! Dvě stage, sedm zahraničních a přes 60 tuzemských DJů. V industriálním prostředí Dolních Vítkovic včera odstartoval další ročník oblíbeného tanečního festivalu Beats for Love. Navzdory koronavirovým omezením, která umožnila vstup pouze 5 tisícům návštěvníkům, bylo natřískáno. A nejen milovníci drum and bass, house a techna si přišli na své. Festival potrvá až do neděle. Za fotky vystihující skvělou atmosféru děkujeme Jiřímu Baranovi.