Je pátek 3. prosince 2021. Fajna dilna je zcela zaplněna žáky deváté třídy základní školy Bohumínká na Slezské Ostravě. Žákyně a žáci jsou rozdělení do skupin. Jedna skupina má na hlavě kukly, na rukou červené rukavice, montérky jsou samozřejmostí. Gabriel Duda v kožené vestě je připraven k výuce svařování.

„V současné době plníme program od pondělka do pátku. Vždy od devíti do dvanácti hodin, přijdou v doprovodu učitele školy žáci, které seznamujeme nejen s nástroji a přístroji, ale pod vedením zkušených mistrů si vyrobí drobný předmět, který si odnesou domů. Základem práce s dětmi je jejich bezpečnost. Proto jim nejprve vysvětlíme jak s nástrojem pracovat, co přístroj umí, jak se k práci postavit a další podrobnosti,“ informoval Gabriel Duda, ředitel a předseda představenstva Fajne dilny.

V kovodílně byl cíl vyrobit si figurku. To znamenalo připravit si díly. K tomu použili brusku, mečovou pilu, automatickou pásovou pilu, vrtačku, pilník a pak vše svařili dohromady. Zvláště pak děvčata byla nadšená, že si mohla „trochu zavařit“.

V keramické dílně seznámila mistrová skupinu s materiálem, s kterého budou dělat misku. Tu si v závěru mohou barevně ozdobit. Odnesou si ji později. Musí se vypálit, očistit. Miska ručně vyrobená bude pěkný dárek pod stromeček.

„Zájem o naše workshopy je z pohledu škol velký. Školy projeví zájem, domluvíme se pro kterou skupinu dětí bude činnost. Pokud přijdou šesté a sedmé třídy, tak mají méně náročný program. V kovo dílně nesvařují, ale učí se základům práce s nástroji a přístroji. Program je tedy přizpůsoben věku. Například tato skupina deváťáků se v šicí dílně učí ušít si polštářek, který si pak odnesou domů," informovala mistrová Gita, která kromě výuky keramiky také koordinuje program skupin.

Ve dřevo dílně si žáci vyrobili pod vedením mistra Jiřího vermikompostér. Jedná se o dřevěnou bedýnku s víkem, která slouží ke kompostování biodpadu v domácnosti. Než se skříňka „ vyklubala“ do své podoby, tak se musely děti seznámit s řezáním, pilováním, lepením, vrtáním, spojováním a nakonec i ozdobením bedýnky. Výsledky dojem byl opravdu pěkný, až se až zdálo, že by byl výrobek vhodnější pro šperkovnici.

„Nám se tady moc líbí. Holkám se líbilo svařování. Kluci zase byli šikovní v šití polštářku. Z edukačního pohledu je tady v této činnosti podstatné, že poznají jak se co vyrábí, jaké se používají nástroje, stroje a další pomůcky. Pozitivní je, že si výrobky mohou odnést domů. Rodiče budou mít určitě ze svých dětí radost," zhodnotila činnost dětí doprovázející učitelka Kateřina Lichá.

Odbyla dvanáctá hodina a skupina skončila. Děti se rozloučily, poděkovaly mistrům v jednotlivých oborech. V očích jim jiskřila spokojenost z dobře vykonané práce. Podrobnosti: www.fajnadilna.cz.

Josef Zajíc

