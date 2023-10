Žáci základních škol, ale i lidé seniorského věku se setkali v Komenského sadech, kde se ve středu 25. října uskutečnil Podzimní závod v orientačním běhu. Průběh akce zmapoval náš pravidelný korespondent, pan Josef Zajíc. Děkujeme za příspěvek i fotografie.

Orientační běžci závodili v Komenského sadech v Ostravě. | Foto: Josef Zajíc

Podzimní závod pro základní a střední školy zorganizoval Městský svaz orientačních sportů Ostrava při Ostravské tělovýchovné unii. Technické provedení zajistili členové sportovního klubu lepus.cz za vydatné pomoci orientačních běžců z Havířova.

Sto deset žákyň a žáků základních a středních škol hostil velký sál Radniční restaurace sídlící v areálu Radnice města Ostravy. Start a cíl umístili pořadatelé do Zahradní restaurace v Komenského sadech.

Ve středu 25. října to vypadalo s počasím ponuře. Ještě těsně před šestou hodinou ranní vydatně pršelo. Úderem šesté hodiny však pršet přestalo a organizátoři se čile pustili do přípravy závodu v areálu nejrozsáhlejšího parku v Ostravě, který má rozlohu 30 hektarů. Jeho vznik se datuje do roku 1907.

Závodníci byli rozděleni do věkových kategorií podle pohlaví a náročnosti tratí na D5, D7, D9, H5, H7, H9 pro základní školy a DS, HS pro školy střední. Start byl zahájen v 9.00 hodin. V té době už vybíhali první závodníci na různé tratě. Pro mladé závodníky byla zpestřením účast seniorů. Do cíle doběhli všichni bez velkých problémů. Po ukončení doběhů do cíle následovalo vyhodnocení výsledků v jednotlivých kategoriích i v soutěži družstev.

Výsledky nejlepších v kategoriích:

D5: Szwedová Emilie, ZŠ Srbská Výškovice

D7: Horálková Gabriela, Gymnázium Hrabůvka

D9: Urbanová Klára, ZŠ Starý Bělá

DS: Čudková Kristýna, Gymnázium Hrabůvka

H7: Václavík Michael, ZŠ Slezská, Bohumínská ulice

H9: Drbohlav Marian, Gymnázium Hrabůvka

HS: Menzel Antonín, Gymnázium Hrabůvka

Veteráni ženy: Gabriela Králová

Veteráni muži: Lužný Ladislav

Soutěž družstev v kategorii ZŠ vyhrál tým Gymnázia Hrabůvka pod vedení Magdy Dymáčkové

Josef Zajíc