Sobotní dopoledne bylo pro mnohé bývalé horníky z Karviné a Orlové smutné. K zemi šla skipová těžní věž Dolu Lazy, tedy dnes již bývalé šachty. Odstřel osmdesátimetrové železobetonové dominanty krajiny u staré Orlové si nenechaly ujít možná i stovky lidí. Někteří jej sledovali s nostalgií, jiní s nadšením, ale určitě všem podívaná vyrazila dech. A to doslova, jakmile dorazila vlna oblaku a prachu.

Kolos, kterým se padesát let dostávalo na povrch uhlí z bezmála kilometrové hloubky šel k zemi během několika málo vteřin. Ti, co jej viděli, si s sebou odnesli nesmazatelný zážitek a jisté také nemalé množství prachu na svém oblečení, těle i plicích.

Odstřel těžní věže Dolu Lazy je dalším z milníků, který ukazuje, že náš region se mění a pro mnohé k nepoznání. Hornictví ustupuje definitivně do pozadí a do historie a budoucnost bude o něčem jiném, než o dobývání černé suroviny z hlubin země. Změna nebude snadná, ale přerodem prochází kraj už více jak třicet let. Navíc je nevyhnutelná, byť vzpomínky z hlav a srdcí tisícovek horníků a pracovníků šachet, kteří denně nasazovali své životy, půjde vymazat jen těžko. Tyto vzpomínky nelze odstranit tak snadno, jako poslat osmdesát metrů vysokou věž k zemi.