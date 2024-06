Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) je drobný motýlek velký asi jen 3,5 milimetru. Její housenky napadají listy nádherných stromů jménem Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) neboli řečeno česky - kaštan.

Ošetřování stromů v Ostravě. | Foto: Josef Zajíc

V Ostravě byly tyto stromy ve velkém měřítku napadené klíněnkou jírovcovou. Proti napadení bylo třeba něco udělat. V Ostravě se již v roce 2017 rozhodli proti klíněnce jírovcové bojovat. Pozvali specializovanou firmu SAFE TREES z Brna, aby krásné, ztepilé stromy, rostoucí v parcích, sadech, lemujících nábřeží či silnice ochránili před klíněnkou.

V návaznosti bylo ošetření opakováno v roce 2018, 2021, 2022 a v letošním roce v červnu 2024. Ve středu 16. června 2024 jsme se sešli s Ing. Václavem Drlíkem, zástupcem firmy SAFE TREES v Komenského sadech, kde právě prováděl se svým spolupracovníkem ošetření jednotlivých jírovců.

Colours of Ostrava: Deník předkládá pět důvodů, proč letos vyrazit na festival

Zajímalo nás jaký je postup při ošetření jednoho stromu. „Je třeba si říci, že škody dělají housenky klíněnky jírovcové, které vyžírají pletiva listů a tím oslabují celý strom. Při ošetření jednotlivého stromu si nejdříve změříme obvod kmene, abychom mohli spočítat kolik účinné tekutiny budeme vpouštěn do stromu. Po obvodu následně navrtáme dírky do hloubky asi 2 cm a zatlučeme trubičky, na které napojíme hadičky. Ty vedou látku do stromu. Účinná tekutina je pak rozvedena pomocí transportních pletiv do všech části stromu včetně listů. Ošetření jednoho stromu trvá tak deset až patnáct minut, ale při horším počasí déle. Již jsme letos čekali i tři hodiny,“ postupně vysvětlil ošetření jednoho stromu Václav Drlík.

Ostravu Jih rozhýbala mládež. School Games přilákaly stovky žáků

Nejvíce stromů bude letos ošetřeno v Moravské Ostravě a Přívozu - 589, Slezské Ostravě - 400, Ostravě - jihu - 370, Ostravě - Porubě 259. V uplynulých letech od roku 2017 do roku 2022 bylo ošetřeno 3321 stromů.