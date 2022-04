Setkání se konalo v kavárně SKELET KAFE na ulici 28. října. Sad je vymezen na severu ulicí Varenskou a na jihu ulicí 28. října. Besedu uvedl a dále moderoval Tomáš Čech. S problematikou proměny sadu seznámila zúčastněné občany Markéta Opělová. Uvedla časové body proměny a další možnosti, jak se mohou občané do proměny zapojit. Do konce měsíce budou mít možnost vyplnit na toto téma online dotazník, nebo se zapojit do průzkumu, který bude probíhat přímo v sadu. Výstupy použije MAPPA k přípravě soutěže o návrh proměny tohoto veřejného prostranství.