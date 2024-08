Baseballisté ostravského klubu Arrows nevstoupili do play off 2024 vítězně.

Baseballisté ostravského klubu Arrows o víkendu rozehráli semifinálovou sérii proti úřadujícím šampionům z Brna. Draci ale ovládli úvodní duely. Jak se play off z ostravského pohledu vyvíjí, to shrnul náš čtenář reportér Ján Jabrocký, za což mu děkujeme.

První tři zápasy mají za sebou baseballisté Ostravy v letošním play off české extraligy. Proti úřadujícím mistrům z Brna ale nedokázali ani v jednom zvítězit.

V prvním duelu v Brně dali ostravští na kopci příležitost mladým nadhazovačům, a ti si nevedli vůbec špatně. Draky moc do tlaku nepouštěli a domácí potrestali pouze jeden nepovedený nadhoz Alexandra Šína. Odpal Michala Šindelky ale přinesl Drakům čtyři body a Arrows nakonec prohráli 1-5.

Ve druhém duelu chtěli Arrows na domácím hřišti sérii vyrovnat, ale v tomto střetnutí Ostravě nevyšlo prakticky vůbec nic. Ostravští pálkaři se nedokázali prosadit proti nadhazovači soupeře a v poli zahrávat některé jednoduché outy. To zkušený soupeř trestal a ze severu Moravy si odvezl vysokou výhru 15-0. „Bohužel takový je baseball. Jednou vyhraješ, jednou prohraješ a občas zaprší. Z hlediska výkonu je jasné, že už níže klesnout nemůžeme. Teď už se můžeme jenom odrazit a mám naději, že to můžeme otočit. Nějakou dobu jsme nebyli v play off a myslim, že jsme trochu nervózní. Doufám, že to z nás opadne a půjdeme dále. Série se hraje na čtyři výhry, takže stav nula dva teoreticky nic neznamená,“ řekl po dvou úvodních prohrách zkušený nadhazovač Jan Tomek.

Ve třetím duelu Ostrava vsadila na kopci na Ondřeje Satoriu. Ten odházel čtyři směny, v nichž Brňané stáhli čtyři doběhy. Dva ale znovu šly na vrub chybující obrany. Arrows se poprvé prosadili až ve čtvrté směně, kdy bod stáhl Jakub Malík. V osmé směně pak Ostravu přiblížil na rozdíl dvou bodů Jakub Kubica. To ale hostům na výhru nestačilo a zápas prohráli 2-5.

Další prohra by Ostravě zhatila naděje na postup do finále a baseballisté Arrows by si tak zahráli pouze o třetí místo. Nejbližší šanci na prodloužení semifinále mají v pátek večer na domácím hřišti v Porubě.