Každým rokem vyhlížíme čapí pár, Viléma a Jasmínu, kteří se k nám do Hrabové již několik let vracejí. A nejinak tomu bylo i letos. Z našich malých čápů, které nebylo v hnízdě ještě před nedávnem skoro vidět, jsou již mladí dorostenci, kteří se snaží přes den nejen trénovat, ale samozřejmě jim už není cizí probírání svých brček, protože to k pravidelné údržbě ptačího peří patří.

Mezi podřimováním, krmením a pravidelným vyprazdňováním se zajímají o své hnízdo, které svými zobáky přerovnávají a přepracovávají. Rozdíl mezi mladými čápy a jejich rodiči se zmenšuje každým dnem. Už brzy je budou rodiče učit hledat si potravu.

A jak to všechno letos zatím bylo? 22. března přiletěl Vilém na hnízdo. Jeho partnerka Jasmína se u nás objevila již po třech dnech, 25. března. Jejich setkání je vždy plné ptačí vášně a hlasitého klapání zobákem.

Po snesení vajíček, které Jasmína snášela v 1 až 4 denních intervalech se pak oba rodiče starali o sezení střídavě. Inkubace začíná od snesení prvního vajíčka a trvá přibližně 33 dnů. Podle doby snesení vajíčka se pak mladí líhnou postupně. Potravu pro mladé hledají rodiče na loukách, kolem Ostravice, na okolních polích. Loví hlavně hraboše, hmyz, krtky, ale mladí nepohrdnou ani užovkou či žábou. Je radost sledovat, jak se čtyřem mladým čápům daří.