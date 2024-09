Přijďte si v pátek 6. září 2024 v 18.00 hodin do kina Luny na ul. Výškovická v Ostravě-Zábřehu poslechnout příběh neuvěřitelné cesty Jiřího Bartečka. Jehož strastiplné zážitky za totalitního režimu ho vyburcovaly k zásadnímu životnímu rozhodnutí – k útěku za štěstím a lepším životem v USA. Součástí besedy bude promítání dokumentu Paměti národa – Útěk z totality. Besedou provází oblíbený moderátor a historik Petr Lexa Přendík.

Jiří Barteček se narodil 7. dubna 1954 v Petrovicích u Karviné. V srpnu 1968 byl svědkem okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a již tehdy věděl, že musí emigrovat. Vyučil se instalatérem a pracoval na zabezpečení traťových úseků železnice. Plánoval útěk nejprve přes Polsko rybářskou lodí do Švédska, případně přes Jugoslávii. Z těchto plánů sešlo. Pak v říjnu 1974 narukoval k pohraničnímu vojsku v Malackách na jižním Slovensku. Absolvoval výcvik psovoda a sloužil na hranici s rozkazem zabíjet.

„Řekli nám, že kdyby tudy někdo utíkal, tak máme zařvat: ‚Stůj! Ruce vzhůru!‘ Pokud by se nezastavil, měli jsme vystřelit do vzduchu. A pokud by ani potom nezastavil, měli jsme pálit po něm. Jeden z těch furťáků také ale řekl, že mrtvý člověk nemluví. To znamenalo, že i kdybych nestřílel do vzduchu a rovnou bych ho zastřelil, bylo by to v pořádku. Myslím, že si to tak přáli. Prostě zastřelit. Mrtvý nemluví,“ vzpomíná Jiří Barteček.

close info Zdroj: Lucie Bednářová zoom_in V ostravském kině Luna v pátek 6. září povypráví svůj životní příběh Jiří Barteček.

Pomohl utéct pár svým kamarádům, riskoval tím svůj život, ale nezalekl se a dne 12. září 1975 se ve tmě společně vydali po železniční trati a šli 70 km až do Vídně, kde se osm dní skrývali v odstaveném železničním vagóně. Už se rozhodl, odjede do Ameriky.

Nenechte si ujít tento mimořádný zážitek plný silných emocí a osobních svědectví. V tento den se uskuteční dvě besedy s promítáním – dopoledne pro základní školy z Ostravy-Jihu a poté je odpoledne věnováno veřejnosti. Celá akce vznikla za podpory městského obvodu Ostrava-Jih. Realizuje Paměť národa a Kultura Jih. Vstup je zdarma, místenku si můžete vyzvednout až na místě.