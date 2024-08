V dnešní uspěchané době je zpráva o tom, že dva lidé spolu žijí již 65 let něčím ohromujícím. Děkujeme našemu čtenáři reportéru Antonínu Sackému za připomínku kamenného výročí svatby manželů Čermákových.

Bydleli na vzdálených koncích Koblova a poprvé se setkali na procházce v blízkém lese. Po tříleté známosti byla svatba, památným dnem Emílie a Huga Čermákových se stal 22. srpen roku 1959. Zpočátku bydleli u Emíliiných rodičů a po narození prvního syna Jaroslava si u bývalé štěrkovny v Koblově postavili vlastní domek, ve kterém bydlí dodnes. Tam se jim později narodil druhý syn Zdeněk.

Dočkali se čtyř vnoučat a čtyř pravnoučat a rovněž kamenné svatby, kterou v rodinném kruhu oslaví v neděli 25. srpna.

close info Zdroj: Antonín Sacký zoom_in Manželé Čermákovi letos v srpnu slaví kamennou svatbu.

Oba pracovali až do důchodového věku, dneska se věnují hlavně domácím pracím a své zahrádce, pořád jsou soběstační. Mají rádi procházky a krátké výlety do míst, která jim připomínají jejich mládí. Kamenná svatba, tedy označení pro 65. výročí společného života, symbolizuje pevnost a trvalost manželství, dnes jev obdivuhodný a především vzácný. Emílii a Hugovi Čermákovým tedy přejeme mnoho dalších let plných lásky, štěstí a především zdraví.