V sobotu 14.9.2024 se v Prievidzi na Slovensku konal tradiční mezinárodní turnaj mládeže a přátelství v zápase ve volném stylu. Turnaje se zúčastnilo 288 zápasníků z osmi států Slovenska, Česka, Polska, Ukrajiny, Slovinska, Rumunska, Maďarska a Srbska.

Do Prievidze odcestovala i sedmičlenná výprav vítkovických volnostylařů. Ti si nevedli vůbec špatně a vracejí se s pěti medailemi. V silné konkurenci se nejvíce dařilo Matějovi Hrabicovi, který po čtyřech vítězstvích obsadil první místo ve váze do 36 kg ve věkové kategorii přípravek.

Jen jednu porážku zaznamenali ve váze do 26 kg Filip Twardek a Antonín Kačmarčík a obsadil tak druhé resp. třetí místo. V této váze zápasilo 16 závodníků. V přípravce ještě skončil na třetím místě ve váze do 30 kg René Klena.

V mladších žácích skončil na druhém místě ve váze do 44 kg Saša Doru a na třetím místě ve váze do 38 kg Nikita Novačenko. Ve váze do 35 kg prohrál hned své prvé utkání Standa Pop a do dalších bojů tak nepostoupil. Mezi dívkami skončila ve váze do 49 kg na čtvrtém místě Kateřina Macháčová.

ROMAN PISKOŘ