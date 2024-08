Dětská chiruržka Eva Bednaříková odchází po 45 letech věrných služeb v ostravské nemocnici do důchodu. Vedení nemocnice i všichni její práci ocenili.

Petra Petlachová dnes 13:38

Od roku 1979 působila dětská chiruržka Eva Bednaříková ve Fakultní nemocnici Ostrava. Nyní míří do důchodu a nemocnice jejích 45 let práce a nasazení ocenila. Poděkovali jí zástupci vedení nemocnice i chirurgické kliniky a my děkujeme naší čtenářce reportérce Petře Petlachové za příspěvek.