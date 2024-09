Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil 2. etapu projektu Corrency, který slouží k podpoře aktivního trávení volného času dětí do 15 let. Všichni rodiče dětí s trvalým pobytem v obvodu tak mají znovu šanci získat příspěvek 1000 korun například na zájmové kroužky, ale i další mimoškolní činnosti svých ratolestí.

Z rozpočtu obvodu bylo na tyto aktivity vyčleněno 2,7 milionů korun. Radnice tím navazuje na 1. etapu Corrency, do které se zapojilo 3 896 dětí, jejichž aktivity podpořila částkou téměř 2,3 milionů korun.

V rozpočtu obvod Ostrava-Jih letos na volnočasové aktivity dětí vyčlenil částku 5 milionů korun. Protože platnost načerpaných correntů v 1. etapě skončila k 31. srpnu a ještě část peněz na účtu zůstala, rozhodla radnice dát rodičům další možnost příspěvek využít.

close info Zdroj: MO Ostrava-Jih zoom_in Pokračování podpory volného času dětí v ostravském obvodu Jih.

Correnty z druhé etapy je možné čerpat do 15. prosince 2024 s tím, že bude zachován stejný okruh žadatelů/příjemců jako do 31. srpna. Všichni účastníci projektu, tedy i ti, kteří se registrovali již v 1. etapě bez ohledu na to, zda correnty vyčerpali zcela, částečně, nebo vůbec, se mohou od 1. září opět registrovat. Všichni pak nově získají podporu ve výši až 1 000 korun, kterou mohou využít stejným způsobem jako v etapě první.

Obchodníci registrovaní v etapě 1 jsou automaticky registrovaní také pro etapu 2 a zároveň se mohou registrovat i noví, pokud splní podmínky projektu. Více informací včetně registrace je uvedeno na webových stránkách ovajih.corrency.cz/deti/.

Podpora kultury

A připomínáme také, že stále pokračuje také druhý program, který obvod Ostrava-Jih spustil v lednu, a to Corrency KULTURA. Příspěvek v rámci kulturního programu mohou využít konce roku lidé starší 16 let s trvalým bydlištěm na Jihu, a to na úhradu kulturních akcí pořádaných organizací Kultura Jih. Stačí se zaregistrovat na webových stránkách ovajih.corrency.cz/kultura/.

Bronislava Rudinská Supíková