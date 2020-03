Považuji za příjemné, strávit čas také ve společnosti někoho jiného než jen svých vrstevníků, napsala 14letá dívka po debatě s lidmi nad sedmdesát let.

První setkání dvou generací vzbudilo zájem, možná spolu ještě něco podniknou | Foto: Dušan Stračánek

Knihovna Základní školy Provaznická v Ostravě – Hrabůvce vře směsicí hlasů. V rámci projektu Dopis vnoučeti, který organizuje SenSen (Senzační senioři) - neformální spojení aktivních lidí - probíhá setkání dvou generací. Skupinu dříve narozených a žáků 9.A dělí skoro šedesát let. Organizátoři hodí do prostoru otázku: Co by se dalo dělat, abyste se o „protilehlé“ skupině dozvěděli něco víc? Pojďme si povídat o tom, co vás baví a zajímá.