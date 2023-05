Poslední dubnovou neděli se slavil příchod jara také v nejlidnatějším ostravském obvodu Ostrava-Jih. Přinášíme fotoreportáž od našeho stáleho přispěvatele Josefa Zajíce, kterému tímto děkujeme.

Stavění májky a pálení čarodějnic v Ostravě-Jihu, 30. dubna 2023. | Foto: Josef Zajíc

Stejnojmenné náměstí v části Hrabůvka ozdobila májka. Postavili ji členové Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh. Zdobení a stavění májky byla pro účastníky jarní slavnosti velkou atrakcí. Ale nepředbíhejme!

Program na Náměstí Ostrava-Jih "Stavění májky a pálení čarodějnic" zahájily děti z MŠ Mitušova 90 z Hrabůvky.

Pak přišla na řadu programová "pecka" v podobě Čarodějnického show s Hopsalínem. Okolí podia obsadily děti různého věku a bavily se dobře. S Hopsalínem tančily, zpívaly i soutěžily. A oči jim zářily štěstím, rodiče měli radost. Dokonce se do soutěží zapojili.

Studentská firma Šišigami z Ostravy obsadila vítězné pozice na Veletrhu JA Expo

Po Hopsalínovi se na podiu prezentovalo Duo Rozmarýn. Následně předvedl část svého programu Slezský folklórní soubor Opavica. A byla tu pohádka O kohoutkovi a slepičce. Nebyla ledasjaká. Divadlo tety Chechtalíny zapojilo do děje i děti. Opět bylo veselo a milo!

Ve čtrnáct hodin strom, který hasiči přivezli již v poledne, návštěvníci spolu s pořadateli Kultura Jih, ozdobili. Barevné pentle navazovaly především děti. Udělat povedenou kličku z pentle na strom bylo pro menší děti náročné. Těm starším, které si už umějí zavázat tkaničky u bot, to šlo ráz na ráz…

FOTO: Let It Roll On Tour v Ostravě již po deváté

Pak se pěkně nazdobeného kmene stromu chopili hasiči a pomocí paží a žebříků vztyčili až k nebi májku. Návštěvníci hasičům zatleskali a poděkovali. A program pokračoval. Návstěvníky pobavila Cimbálová muzika Veselky a vystoupení folklórního souboru Morava.

V šestnáct hodin se jak umělci, tak diváci seřadili do průvodu a odešli do Bělského lesa, kde v Lesní školce pokračoval program až do deváté hodiny večer. Akce se vydařila. Návštěvníci na náměstí si mohli zakoupit různé pochutiny, nápoje, sladkosti, výrobky ze dřeva a na památku.

Děti se mohly pokochat pohledem na domácí zvířátka a zajezdit si na oslíkovi. V Lesní školce si pak mohli při posezení u táboráku opéct špekáčky za hudebního doprovodu Mendoše a Míčka. Program moderoval Aleš Petrič.